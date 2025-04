Muere Alfonso Díaz, el guardia civil murciano que se casó en La Arrixaca antes de operarse de cáncer

J. R. del Amor Murcia Domingo, 6 de abril 2025, 23:11 | Actualizado 23:57h. Comenta Compartir

Un año después de su boda en la capilla del Hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia, el guardia civil Alfonso Díaz murió este sábado a los 37 años a causa del cáncer de páncreas que padecía.

Este domingo, sus compañeros de la Benemérita comunicaron a través de un post en X la muerte del guardia civil «después de una dura batalla contra el cáncer». El sepelio se celebra este lunes en la capilla del Tanatorio Funeraria de Jesús a las 16.45 horas y después será enterrado en el cementerio de Algezares.

Marina, su mujer, con la resiliencia que ya mostró el día de su boda, le dedicó unas bellas palabras desde su perfil de Instagram: «Alfonso hizo lo difícil y consiguió lo imposible, creyó en él, en su fortaleza, en su ilusión por la vida y en no desfallecer para no hacer sufrir a su familia. Corrió la carrera más importante de su vida y no la ganó, pero sí llegó a la meta. Normalizó una enfermedad cuyo nombre ya da miedo, le dio visibilidad y nos enseño que el miedo no te puede paralizar y que hay que seguir viviendo y luchando porque mientras hay vida hay esperanza».

Después de una dura batalla contra el cáncer, hoy ha fallecido nuestro compañero Alfonso.



Nuestro más sentido pésame para la familia, compañeros y amigos.

Alfonso y Marina decidieron darse el sí quiero justo antes de la compleja intervención quirúrgica a la que debía someterse tras detectarle un cáncer de páncreas sólo unas semanas antes.

Esta pareja, padres de dos hijos de 8 y 5 años, celebró una coqueta boda junto unas 30 personas, entre amigos y familiares, en la capilla del Hospital Virgen de La Arrixaca porque, según explicaba el propio Alfonso, quería «afrontar tranquilo la operación, por si no salía bien».

Tres días después de la ceremonia, Alfonso se puso en manos de Sánchez Bueno y entró al quirófano, de donde salió cinco horas más tarde sin una parte del estómago y del páncreas, sin duodeno ni vesícula biliar.