La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos excarcelan al ocupante atrapado. CEIS

Tres heridos al salirse de la carretera en Molina y chocar contra una valla

Uno de los ocupantes del vehículo necesitó ser rescatado por los bomberos tras quedar atrapado en la colisión

LA VERDAD

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:53

Tres personas resultaron heridas a primera hora de este jueves en Molina de Segura al salirse de la carretera el coche con el que circulaban y chocar contra una valla.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió, a las 6.10 horas, varias llamadas en las que alertaban del accidente, tanto del sistema automático del turismo como de los vecinos de la calle Campo de la Ribera de Molina.

Los tres ocupantes del vehículo también informaron de que se encontraban heridos y de que uno de ellos estaba atrapado, por lo que al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los bomberos del CEIS excarcelaron al copiloto del vehículo accidentado. Los sanitarios atendieron a los tres ocupantes. Dos de ellos (varones de 33 años los dos) fueron trasladados al hospital Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  6. 6 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  7. 7 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  8. 8 Vox redobla la presión al PP y pide ahora cerrar todos los centros de menores
  9. 9 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta
  10. 10

    El descenso pasa factura al 40% de los jugadores que terminaban contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tres heridos al salirse de la carretera en Molina y chocar contra una valla

Tres heridos al salirse de la carretera en Molina y chocar contra una valla