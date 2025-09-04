Tres heridos al salirse de la carretera en Molina y chocar contra una valla Uno de los ocupantes del vehículo necesitó ser rescatado por los bomberos tras quedar atrapado en la colisión

LA VERDAD Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:53

Tres personas resultaron heridas a primera hora de este jueves en Molina de Segura al salirse de la carretera el coche con el que circulaban y chocar contra una valla.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió, a las 6.10 horas, varias llamadas en las que alertaban del accidente, tanto del sistema automático del turismo como de los vecinos de la calle Campo de la Ribera de Molina.

Los tres ocupantes del vehículo también informaron de que se encontraban heridos y de que uno de ellos estaba atrapado, por lo que al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los bomberos del CEIS excarcelaron al copiloto del vehículo accidentado. Los sanitarios atendieron a los tres ocupantes. Dos de ellos (varones de 33 años los dos) fueron trasladados al hospital Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca de Murcia.