Reasfaltan las calles Coros y Danzas y Joaquín Abellán en el Barrio Centro de Molina de Segura La intervención recoge una reivindicación histórica de los vecinos para mejorar la seguridad vial y peatonal en la zona

LA VERDAD Martes, 2 de septiembre 2025, 23:24 Comenta Compartir

Las obras de rehabilitación superficial de firme en las calles Profesor Joaquín Abellán y Coros y Danzas, ambas situadas en el Barrio Centro, se ejecutan durante estos días en Molina de Segura. El alcalde, José Ángel Alfonso, junto al concejal de Vía Pública, Sergio Bernal, así como los técnicos municipales, visitaron ayer los trabajos en marcha, enmarcados dentro del Plan Asfalto 2025, que se centran en mejorar la seguridad vial y peatonal del municipio.

Las obras contemplan el fresado del firme existente, para posteriormente extender una nueva capa de rodadura, además del arreglo de los blandones de firme en la calle Profesor Joaquín Abellán. Para la capa de rodadura se utiliza mezcla bituminosa en caliente tipo AC16. También se dotará de nueva señalización horizontal en toda la actuación. La actuación están siendo realizadas por la empresa Padelsa Infraestructuras, SA.

Según informó el primer edil, los trabajos cuentan con una inversión en estas dos vías que asciende a casi 20.000 euros, y forman parte del proyecto global que se está desarrollando en el municipio, con un coste de 531.77 euros. Alfonso destacó que «la mejora en el firme de estas dos calles era una reivindicación histórica de los vecinos del Barrio Centro, que por fin van a poder disfrutar de unas vías más seguras y accesibles».

Hasta 17 actuaciones

Por su parte, el concejal Sergio Bernal recordó que las obras del Plan Asfalto 2025 contemplan la mejora del firme de diversas calles en el término municipal de Molina de Segura, tanto en el casco urbano, como en urbanizaciones y pedanías, con un total de diecisiete actuaciones de mejora de la seguridad vial y peatonal, informa el Consistorio.