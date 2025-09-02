A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina El ataque se produjo a primera hora de la mañana cuando viajaban en una furgoneta y surgió una discusión entre ambos

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Molina de Segura acusado de tratar de matar a un compañero de trabajo clavándole unas tijeras de podar. El ataque, según explicaron fuentes del cuerpo, se produjo en el interior de una furgoneta cuando ambos se dirigían, con otros compañeros, a un trabajo. El sospechoso, que fue arrestado finalmente en Abarán, ha ingresado en prisión provisional acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el pasado agosto a las 6.30 horas de la mañana cuando el acusado se desplazaba en furgoneta con un grupo de compañeros de trabajo. Por motivos que se investigan surgió una discusión dentro del vehículo y el presunto homicida agarró unas tijeras de podar clavándoselas en varias ocasiones a la víctima en el abdomen. Debido a la gravedad de las lesiones, explicaron las fuentes, el afectado tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de Murcia.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y, en menos de cuatro horas, los agentes lograron localizar al sospechoso, que se había ocultado en Abarán. Además, los investigadores recuperaron las tijeras de podar con las que se perpetró el ataque. Tras declarar ante el juzgado de guardia de Cieza, el sospechoso ingresó en prisión provisional.