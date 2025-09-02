La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
Agentes y vehículos patrulla junto a la comisaría de Molina de Segura. CNP

A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina

El ataque se produjo a primera hora de la mañana cuando viajaban en una furgoneta y surgió una discusión entre ambos

LA VERDAD

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:46

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Molina de Segura acusado de tratar de matar a un compañero de trabajo clavándole unas tijeras de podar. El ataque, según explicaron fuentes del cuerpo, se produjo en el interior de una furgoneta cuando ambos se dirigían, con otros compañeros, a un trabajo. El sospechoso, que fue arrestado finalmente en Abarán, ha ingresado en prisión provisional acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el pasado agosto a las 6.30 horas de la mañana cuando el acusado se desplazaba en furgoneta con un grupo de compañeros de trabajo. Por motivos que se investigan surgió una discusión dentro del vehículo y el presunto homicida agarró unas tijeras de podar clavándoselas en varias ocasiones a la víctima en el abdomen. Debido a la gravedad de las lesiones, explicaron las fuentes, el afectado tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de Murcia.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y, en menos de cuatro horas, los agentes lograron localizar al sospechoso, que se había ocultado en Abarán. Además, los investigadores recuperaron las tijeras de podar con las que se perpetró el ataque. Tras declarar ante el juzgado de guardia de Cieza, el sospechoso ingresó en prisión provisional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  2. 2 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  3. 3 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  4. 4 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  5. 5

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  6. 6 Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón
  7. 7

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  8. 8

    Una jueza exige al Ayuntamiento de Calasparra documentación sobre presuntas anomalías en contratos bajo amenaza de registro
  9. 9 Once años y medio de prisión por violar y golpear a una mujer en Cartagena
  10. 10 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina

A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina