El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura El centro comercial Vega Plaza albergará el complejo, que ofrecerá a sus huéspedes 39 habitaciones y una veintena de plazas de aparcamiento

Alberto Gómez Jueves, 9 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Cuenta atrás para que Molina de Segura tenga el primer hotel de cuatro estrellas de la historia de la ciudad. El próximo 26 de noviembre será la puesta de largo del complejo ASA Molina Plaza. Estará ubicado en el centro comercial Vega Plaza. El grupo empresarial ASA, radicado en Elche, es el promotor del proyecto y confirmó la inauguración del recinto en 48 días. Esta firma se dedica a la promoción inmobiliaria y también tiene entre sus activos el centro Vega Plaza, que albergará el hotel.

En Molina no abre un hotel desde hace 23 años, cuando comenzó a operar el Villa Segura, de tres estrellas y situado en la carretera de Madrid. Por tanto, Molina Plaza será el segundo hotel que abra sus puertas en la cuarta ciudad de la Región de Murcia. Las obras para la construcción del recinto se han prolongado durante un año, ya que comenzaron el 21 de noviembre de 2024.

Exterior del hotel, en el Vega Plaza. Vicente Vicéns / AGM

El grueso de los trabajos concluyó hace poco más de un mes. En los últimos meses los operarios se han centrado en perfilar la distribución de las habitaciones y acabar la tabiquería interior, lo que ha permitido definir la estructura interna que tendrá el edificio. Además, los últimos trabajos han consistido en abrir los huecos de la carpintería exterior. Hasta el 26 de noviembre se apuntalarán los detalles previos a la puesta de largo del hotel.

El complejo ofrecerá cinco tipos diferentes de habitación. Una será la clásica individual. También habrá otra denominada 'estándar', que contará con cama doble. Está ideada para parejas o personas que viajen solas y deseen tener más espacio. Además, la habitación 'superior' será más amplia que las anteriores. Ofrecerá vistas al parque de La Compañía y está pensada para parejas y grupos de tres personas. También estará la 'junior suite', con áreas diferenciadas que harán las veces de dormitorio y sala de estar o de trabajo. Asimismo, el complejo contará con la habitación 'familiar', diseñada para grupos de cuatro personas. Combinará camas dobles o individuales con espacio libre para estar «cómodamente», apuntan desde ASA Grupo.

Todas las habitaciones contarán con wifi gratis, teléfono, televisión, caja de seguridad, escritorio con lámpara, nevera, detector de humos, entrada de luz natural, set de baño, secador de pelo y servicio de cocina para servir en la habitación. Los precios serán «económicos» y «competitivos», aunque, por el momento, se desconoce el precio exacto que costará alojarse en el Molina Plaza. El complejo ya aparece en portales dedicados a ofertar alojamientos, como Booking, Hoteles.com o Expedia, entre otros.

Gimnasio y salas de cine

El hecho de que el recinto esté ubicado dentro del centro comercial Vega Plaza posibilitará que los clientes del hotel tendrán descuentos para usar también el gimnasio e ir a las salas de cine existentes en el centro.

De igual manera, el recinto tendrá comedor, donde se servirán, principalmente, desayunos, y una sala de reuniones en la que se podrán celebrar presentaciones, encuentros de trabajo y eventos a pequeña escala. Por otra parte, ASA Grupo indicó que en las próximas semanas dará a conocer los detalles que tiene ideados para la inauguración del hotel.

El alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, manifestó a LA VERDAD que «la apertura de este nuevo hotel supone un hito para el municipio. Llevábamos más de veinte años sin inaugurar un establecimiento hotelero en nuestra ciudad y hoy podemos decir con orgullo que este proyecto marca un antes y un después en la oferta turística y empresarial de nuestro municipio».

Además, el regidor destacó que «este es el primer hotel de 4 estrellas que se ubica en Molina de Segura, y el primero que abre sus puertas en el Barrio Centro, lo que representa un salto cualitativo en la capacidad de alojamiento y en la imagen de ciudad moderna y dinámica que proyectamos hacia el exterior».

El alcalde destaca el sentido «estratégico» de esta nueva infraestructura

Para el primer edil, «este hotel no solo era necesario, era estratégico. Su puesta en marcha dinamiza el centro urbano, fortalece el tejido comercial y hostelero, y refuerza nuestra apuesta por una Molina viva, atractiva y abierta a quienes nos visitan por ocio o por trabajo».

El alcalde también resaltó que «Molina de Segura recibe cada año miles de visitantes gracias a sus fiestas patronales, la Semana Santa, el Vía Crucis de Torrealta, los congresos empresariales o las actividades culturales y deportivas. Incluso el Club de Golf de Altorreal atrae semanalmente a decenas de turistas. Ahora, todos ellos podrán alojarse en pleno corazón de la ciudad, disfrutando de unas instalaciones modernas, con vistas al Parque de la Compañía y con todos los servicios necesarios».

