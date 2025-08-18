La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vecinos de Molina en la piscina de El Romeral este domingo. Ayto.

La piscina de El Romeral de Molina abre este lunes de forma gratuita para hacer frente al aviso rojo

El Ayuntamiento ya tomó la medida este domingo para que los vecinos puedan refrescarse ante las temperaturas extremas

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:15

La piscina de El Romeral, en Molina de Segura, abrirá de forma gratuita este lunes por segundo día consecutivo para que los vecinos que así lo deseen pueden refrescarse ante las temperaturas extremas que experimenta la Región. Para este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en la Vega del Segura por máximas que pueden alcanzar los 44 grados.

El alcalde de la ciudad, José Ángel Alfonso, ha subrayado que «la seguridad y el bienestar de los molinenses es la prioridad de este equipo de gobierno desde el primer día. Sabemos que los veranos son cada vez más duros y queremos estar cerca de nuestros vecinos, dándoles respuestas rápidas y útiles».

El regidor ha recordado que este domingo «centenares de vecinos disfrutaron de este espacio, encontrando en la piscina un alivio frente a las altas temperaturas. Esa imagen de familias enteras refrescándose y compartiendo juntos la jornada es la mejor prueba de que estas decisiones merecen la pena».

La piscina de El Romeral abrirá de nuevo este lunes en horario de 14 a 20 horas. «Continuamos con aviso por nivel rojo de altas temperaturas, por lo que volver a abrir la piscina es una medida de prevención y cuidado hacia todos. Queremos que Molina siga siendo un lugar seguro y amable, incluso en situaciones tan extremas como estas», ha destacado José Ángel Alfonso.

Desde el Ayuntamiento también se recuerdan las recomendaciones de Protección Civil: mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños y mayores.

