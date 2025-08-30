La Patrona concentra todas las miradas en Molina de Segura El municipio muestra toda su devoción por la Virgen de la Consolación en las romerías de llegada y regreso a su ermita, la ofrenda floral y la solemne procesión en su honor

Procesión de Nuestra Señora de la Consolación. Actuación del Coro y Danzas de Molina el pasado año.

Los actos religiosos tienen un papel protagonista en la programación de fiestas de Molina de Segura, siendo como son unas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Consolación, por la que sienten especial devoción los vecinos del municipio, pero también numerosos visitantes que acuden estos días a la población.

La programación religiosa comenzará ya el día 4 de septiembre con la celebración del Día de la Virgen de la Consolación, que se consolidará con el rezo del rosario en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y una misa en la ermita de la Consolación.

Habrá que esperar hasta el 6 de septiembre para disfrutar de la Romería de subida con la imagen de la Patrona desde su ermita hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. A su llegada se oficiará una misa huertana de acogida oficial con la actuación del grupo de Coros y Danzas de Molina Asociación Regional Francisco Salzillo.

El domingo, 7 de septiembre se celebrará la ofrenda infantil de la Luz a la Santísima Virgen de la Consolación con la participación del coro de niños de la parroquia (12.00 horas), mientras que por la tarde (20.30 horas) se oficiará la misa por el Día de los Adolescentes y Jóvenes con la participación del Coro de la Renovación Carismática.

Durante los días 8, 9 y 10 se sucederán las misas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, siendo el miércoles día 10 la jornada elegida para oficiar la Vigilia de Oración preparada por la Adoración Nocturna Femenina.

Del día 11 al 19 de septiembre se celebrará el novenario en honor a la Patrona la Virgen de la Consolación en la iglesia de la Asunción.

Ya el día 20 de septiembre tendrá lugar la siempre esperada ofrenda floral a la patrona y de alimentos no perecederos para Cáritas con salida desde plaza de España y llegada a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Ese mismo día, la misa vespertina estará animada por los cantes de Pepe El Jardinero y Pedro Sandoval.

La jornada del domingo, 21 de septiembre, arrancará con la misa mayor en honor a la patrona, presidida en esta ocasión por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, coincidiendo además con el 96 aniversario de su coronación canónica. Cantará el Coro de Adultos de la Parroquia.

Por la tarde una nueva misa con la participación del coro de jóvenes de la parroquia antes de la celebración de la solemne procesión de la Patrona (20.00 horas) con salida desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Los actos religiosos finalizarán el lunes, 22 de septiembre con la salve a la Virgen por parte de los párrocos (13.00 horas), una misa vespertina (18.30 horas) y la romería con la imagen de la Patrona con salida desde la iglesia y llegada hasta la ermita de Nuestra Señora de la Consolación. Fervorín a cargo del reverendo Miguel Tovar Fernández, vicario parroquial de la Iglesia de El Salvador de Caravaca de la Cruz.

