Las obras del Anillo Verde de Molina avanzan con el jardín de lluvia y la mejora de dos ramblas El Ayuntamiento prevé acabar este año los trabajos para revegetar 21 kilómetros en San Roque, San Miguel y El Carmen

LA VERDAD Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

Los trabajos de ejecución del Anillo Verde de Molina de Segura, que se llevan a cabo en estos momentos, avanzan a buen ritmo en distintos puntos del término municipal. En concreto, las obras se extienden en un tramo de 21 kilómetros de los 40 kilómetros totales. Uno de estos puntos es la calle Sancho Panza, en el barrio de San Roque, donde se está construyendo un jardín de lluvia. Además, se ha actuado en la rambla de los Calderones con la construcción de muros de retención de suelo y se han eliminado especies invasoras.

Otros de los puntos de actuación son los barrios del Carmen y San Miguel, donde se llevan a cabo diversas ejecuciones de renaturalización en la rambla de Las Canteras, con plantaciones de algarrobos, olmos y acebuches, entre otras especies, además de la eliminación de especies invasoras, especialmente cañas. Por último, se están realizando plantaciones en las zonas verdes de las urbanizaciones El Chorrico y Altorreal, además de trabajos selvícolas.

Esta primera fase de la ejecución del cinturón medioambiental tiene un plazo de ejecución que finalizará el próximo 31 de diciembre y una inversión que asciende a 4,5 millones de euros, de los cuales 3,8 millones son subvencionados por la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) a través de fondos europeos Next Generation.

La inversión en esta primera fase asciende a 4,5 millones de euros, de los cuales 3,8 proceden de fondos europeos

Biodiversidad y paisaje

El alcalde, José Ángel Alfonso, junto con el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Hernández, y los técnicos municipales, visitó las obras. «Con este proyecto estamos apostando por la renaturalización de Molina de Segura con acciones de restauración ecológica de zonas naturales, lo que va a aumentar la biodiversidad y la riqueza natural y paisajística de la ciudad y su entorno, y además va a permitir la conexión entre los barrios, las pedanías y el campo. Se trata, en definitiva, de transformar y conectar nuestros espacios naturales, creando corredores verdes y zonas de esparcimiento», apuntó.

Al finalizar esta primera fase de las actuaciones, comenzará un periodo de mantenimiento de las zonas renaturalizadas, para asegurar de esa forma la consolidación de las mismas. Después, vendrán las actuaciones en los 19 kilómetros restantes, que supondrán la segunda mitad del proyecto. El edil Hernández señala que «queremos asegurarnos de que cada tramo avanza conforme a los plazos previstos y que las actuaciones se ejecutan con la calidad y el respeto ambiental que exige un proyecto de esta envergadura. Nuestro compromiso es que el Anillo Verde sea una infraestructura útil e integrada en el entorno, y por eso estamos supervisando de manera directa cada fase de su desarrollo».