Molina de Segura volverá a vibrar con la mejor música en directo Fangoria, Los Secretos, Seguridad Social, Mojinos Escozíos, Juan Magán, Manu Tenorio o David Otero son solo algunos de los artistas que pondrán la banda sonora a las fiestas de este año

Un diez para quienes han elaborado el programa de Fiestas de Molina de Segura, especialmente en lo que se refiere a los eventos musicales, que arrancarán el día 4 de septiembre con el pregón en el Teatro Villa de Molina (19.30 horas), que incluirá la actuación del dúo murciano Maestro Espada, galardonado en La Mar de Músicas de Cartagena con el Premio Paco Martín al grupo revelación de las músicas globales 2025, algo que acrecienta su ya reconocido prestigio.

El día 6, la pista cubierta del CEIP Cervantes (22.30 horas) acogerá un espectáculo musical de pop-rock a cargo de Statokando, y un día después será la plaza de España (22.30 h) el escenario escogido para el Tributo a Alejandro Sanz. El día 11, la plaza de la Constitución (21.30 h) acogerá la gala 'Voces de Nuestra España', un homenaje-tributo a dos grandes de nuestra música como son Paloma San Basilio y Manolo Escobar. Ese mismo día también se podrá disfrutar del tributo a Manuel Carrasco en la plaza de España (22.00 h).

El día 12 (22.00 h) llega al Recinto de Eventos Molina de Segura (REMO) el Music Festival ¿Ta'Cuerdas?, con varios nombres que triunfaron hace años en las pistas de baile como Tina Cousin, Paco Pil, Kriss Orue, Gem, Double Visión, Scanner, Javi Boss, Di Carlo o Paco García. Ese mismo (22.00 h) la Plaza de España se rendirá ante la actuación de los incombustibles Mojinos Escozios encabezados por El Sevilla.

Ya el día 13, en la plaza de Europa (21.30 h) tendrá lugar el espectáculo 'Escándalo', homenaje al gran Raphael, mientras que el REMO acogerá a Juan Magán, considerado como uno de los grandes DJ del mundo. En un cambio radical de estilo, ya el lunes, 15 de septiembre, pero en la Plaza de España (22.30 h), le tocará el turno a Manu Tenorio, artista con una carrera sólida.

Siguiendo con los tributos, la plaza de Europa acogerá el día 17 (22.00 h), uno a La Oreja de Van Gogh y al día siguiente en la plaza de España (22.00 h) otro a Julio Iglesias.

La plaza Presidente Adolfo Suárez acogerá el día 19 (21.30 h) la revista de variedades 'Comienza el espectáculo' con El Arte de la Copla, el humor de Emilio Roden y el polifacético Michel Li. Ese mismo día, pero en el Auditorio Tomás Fernández Gil (21.30 h) le tocará el turno a Eterno Mecano Musical, que contará con las voces de María Dolores Ballester, Luis Manuel Gil y Laia Benaches y con la Orquesta Municipal de Música de Molina de Segura, dirigida por Asensio Sánchez Martínez. Y como plato fuerte, el REMO (22.00 h) acogerá el doble concierto de Fangoria, con la voz de Alaska, y las Nancys Rubias, liderado por Mario Vaquerizo. Y como colofón, la plaza de España (22.30 h) acogerá el concierto de Los Inhumanos, que varias décadas después nos siguen contando y cantando aquello de 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000' o 'Me duele la cara de ser tan guapo'.

El día 20 (22.00 h) gala de lujo en el REMO con grandes grupos de los ochenta y noventa con el espectáculo 'Molina ochentera' a cargo de grupos como Seguridad Social y su líder José Manuel Casañ, el dúo Cómplices de Teo Cardalda y María Monsonís, OBK con Jordi Sánchez, Amistades Peligrosas y el famoso líder de las ondas, El Pulpo. Ese mismo día, la plaza de España (22.00 h) acogerá el espectáculo de Tallarina On Tour.

Saltando al día 21, la plaza de España (22.30 h) acogerá el concierto de David Otero, que primero triunfó con El Canto del Loco y ahora lo hace en solitario con varias canciones de éxito como 'Una foto en blanco y negro'. Y el día, 22, otros ilustres del panorama musical español, Los Secretos, que actuarán también en la plaza de España (22.00 h) desplegando su arsenal de éxitos como 'Déjame', 'Como un vidrio mojado' u 'Ojos de gata'.

La despedida de altura de la programación musical de estas fiestas llegará el día 27 con el 'Molina Rock City' en el REMO (19.00 h) con la participación de los grupos Hamlet, Ñu, Vita Imana, Patxa, Potenzia Rock Band y Alenao.

Además de todas estas galas, hay otras de estilos totalmente diferentes. Los más pequeños tienen una cita el día 7 en la plaza de España (20.00 h) con el espectáculo 'Drilo & the Kids Band'. Por otro lado, el folklore también tendrá un especial protagonismo con varias galas, entre ellas la del día 9 (11.00 h) con una exhibición del 42 Festival de Folklore en la Residencia de Personas Mayores Nuestra Señora de Fátima con la actuación del grupo Basaseachi Ballet Folklórico de México.

Los amigos de la zarzuela tienen una cita el día 14 (21.00 h) en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil con 'La del Soto del Parral'. Y el día 20, el mismo Auditorio (20.00 h.) acogerá el Campeonato Nacional de Hip-Hop Dance en una memorable gala de amplio eco en todo el país.

