Molina de Segura pone en marcha una campaña para evitar el consumo de vaper en adolescentes La iniciativa incluye talleres informativos en centros educativos y un concurso de vídeo titulado 'No Vapers'

Molina de Segura pone en marcha la campaña 'En Molina no vaper, vapear es fumar', dirigida principalmente a jóvenes estudiantes de 1º y 2º curso de la ESO. Hace dos años, en el Consejo Municipal de Salud se planteó la problemática del consumo de tabaco en Molina de Segura. Surgió un grupo de trabajo, formado por sanitarios, asociaciones y funcionarios, para investigar la prevalencia e intentar luchar contra el consumo, haciendo campañas en el Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo, con muchas actividades en farmacias, centros de salud, centros educativos y centros sociales.

«La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes buscan aceptación, identidad y autonomía. Hoy los vapers cumplen el mismo papel que antes tenía el tabaco: son atractivos, modernos y socialmente aceptados. Con colores llamativos y sabores dulces, parecen inofensivos, pero ocultan graves riesgos para la salud», explicaron desde la campaña.

La iniciativa se va a desarrollar en dos partes. La primera parte constará de un taller informativo sobre prevención y perjuicios de los vapers en los centro educativos. La segunda tratará de un concurso de vídeos 'No Vapers', en el cual se seleccionará el mejor vídeo de cada centro para que forme parte de la campaña de redes sociales. Y además de los trabajos seleccionados, un alumno del equipo ganador de cada centro participará en el vídeo oficial del Ayuntamiento de Molina de Segura. El ganador de los vídeos tiene un premio en metálico para consumir en los comercios del Municipio.

Los objetivos esta campaña 'En Molina no vaper, vapear es fumar' son: Desmontar el engaño, mostrar que el vapeo no es una alternativa segura; Empoderar a los jóvenes. Darles herramientas para decir «no» con orgullo; Generar conciencia colectiva. Que el rechazo al vapeo se perciba como algo normal, moderno y propio de su generación; Construir entornos libres de humo y vapor. Reforzar la cultura de protección y respeto mutuo.

El concejal de Deporte y Salud, Carlos Perelló, destacó: «Nuestra campaña busca informar y proteger a los estudiantes, mostrando que lo que parece moda es, en realidad, un riesgo serio disfrazado de inocencia. Es fundamental actuar antes que la curiosidad se transforme en hábito».