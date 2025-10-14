La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación de la campaña 'En Molina no vaper, vapear es fumar' este martes. Ayto. Molina de Segura

Molina de Segura pone en marcha una campaña para evitar el consumo de vaper en adolescentes

La iniciativa incluye talleres informativos en centros educativos y un concurso de vídeo titulado 'No Vapers'

LA VERDAD

Martes, 14 de octubre 2025, 15:48

Comenta

Molina de Segura pone en marcha la campaña 'En Molina no vaper, vapear es fumar', dirigida principalmente a jóvenes estudiantes de 1º y 2º curso de la ESO. Hace dos años, en el Consejo Municipal de Salud se planteó la problemática del consumo de tabaco en Molina de Segura. Surgió un grupo de trabajo, formado por sanitarios, asociaciones y funcionarios, para investigar la prevalencia e intentar luchar contra el consumo, haciendo campañas en el Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo, con muchas actividades en farmacias, centros de salud, centros educativos y centros sociales.

«La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes buscan aceptación, identidad y autonomía. Hoy los vapers cumplen el mismo papel que antes tenía el tabaco: son atractivos, modernos y socialmente aceptados. Con colores llamativos y sabores dulces, parecen inofensivos, pero ocultan graves riesgos para la salud», explicaron desde la campaña.

La iniciativa se va a desarrollar en dos partes. La primera parte constará de un taller informativo sobre prevención y perjuicios de los vapers en los centro educativos. La segunda tratará de un concurso de vídeos 'No Vapers', en el cual se seleccionará el mejor vídeo de cada centro para que forme parte de la campaña de redes sociales. Y además de los trabajos seleccionados, un alumno del equipo ganador de cada centro participará en el vídeo oficial del Ayuntamiento de Molina de Segura. El ganador de los vídeos tiene un premio en metálico para consumir en los comercios del Municipio.

Los objetivos esta campaña 'En Molina no vaper, vapear es fumar' son: Desmontar el engaño, mostrar que el vapeo no es una alternativa segura; Empoderar a los jóvenes. Darles herramientas para decir «no» con orgullo; Generar conciencia colectiva. Que el rechazo al vapeo se perciba como algo normal, moderno y propio de su generación; Construir entornos libres de humo y vapor. Reforzar la cultura de protección y respeto mutuo.

El concejal de Deporte y Salud, Carlos Perelló, destacó: «Nuestra campaña busca informar y proteger a los estudiantes, mostrando que lo que parece moda es, en realidad, un riesgo serio disfrazado de inocencia. Es fundamental actuar antes que la curiosidad se transforme en hábito».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  4. 4 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  5. 5 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  6. 6

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  7. 7 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  8. 8

    Los vecinos del Mar Menor se arman de garrafas y paciencia ante «unos días» más sin agua potable
  9. 9 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  10. 10 No pierdas dinero: el nuevo extra de hasta 340 euros que podrán pedir muchos trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Molina de Segura pone en marcha una campaña para evitar el consumo de vaper en adolescentes

Molina de Segura pone en marcha una campaña para evitar el consumo de vaper en adolescentes