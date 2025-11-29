Molina registra la mayor incorporación de agentes a la Policía Local en un solo año

EFQ Molina de Segura Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:41 | Actualizado 10:53h. Compartir

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, presidió esta semana la toma de posesión de 17 nuevos agentes de la Policía Local, que se incorporan como funcionarios a la plantilla municipal. El primer edil estuvo acompañado por la edil de Personal, Juana Martínez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, además de otros ediles del equipo de Gobierno.

Durante la toma de posesión de los 17 nuevos agentes, 16 de ellos lo hacen en prácticas, el regidor Alfonso señaló que «hoy [por el lunes] celebramos un momento importante para nuestra ciudad. Con este acto de toma de posesión, 17 personas comienzan una nueva e ilusionante etapa al servicio de Molina de Segura con un mismo compromiso: velar por la seguridad, la convivencia y el bienestar de nuestra ciudadanía. Además, cabe destacar que estas 17 nuevas plazas suponen la mayor incorporación a la plantilla de la Policía Local registrada en un año en la historia de Molina de Segura».

José Ángel Alfonso señaló, asimismo, que «para el gobierno local que presido, reforzar la plantilla de Policía Local no es solo una cuestión de gestión, sino una apuesta clara por la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos. Queremos una Molina de Segura segura, cercana y humana, donde cada ciudadano se sienta protegido y atendido. Y para lograrlo, necesitamos agentes comprometidos, preparados y con un profundo sentido del deber, como los que hoy habéis tomado posesión de vuestra condición de funcionarios públicos».

Por su parte, la concejala de Personal, Juana Martínez, aseguró que «el proceso selectivo ha sido rápido e impecable. Se han presentado un total de 468 aspirantes, quedando los 17 agentes que hoy han tomado posesión y que, sin lugar a dudas, han demostrado un gran esfuerzo en las pruebas, así como estar totalmente preparados para velar por la seguridad de los vecinos».

A la postre, el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, indicó que «nuestra apuesta por garantizar la seguridad en Molina de Segura es firme, y prueba de ello es la incorporación de estos 17 agentes a la plantilla de la Policía Local. Poco a poco estamos llevando a cabo medidas para el bienestar de nuestros vecinos, para que todo el mundo se sienta seguro en Molina de Segura».

