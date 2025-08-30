La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El béisbol es uno de los deportes que tienen su protagonismo entre los eventos programados. Ayto. Molina de Segura

Molina se pone en forma con una treintena de eventos deportivos

EFQ.

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:40

El deporte siempre tiene un papel esencial en las Fiestas Patronales de Molina de Segura, aupado por la gran participación que atrae cada uno de los eventos programados. Bien lo sabe la Concejalía de Deporte y Salud del municipio, que ha elaborado un programa especial de actividades deportivas para este período festivo, que arranca hoy viernes, 30 de agosto, y se extenderá hasta el próximo 5 de octubre.

Este año se celebrarán más de 30 eventos deportivos de carácter competitivo, exhibiciones y participativos de 34 modalidades o actividades deportivas, en los que participarán más de una treintena de entidades molinenses.

Las actividades deportivas competitivas se celebrarán en las instalaciones deportivas municipales, mientras que las exhibiciones y las participativas en la zona del parque de la Compañía, plaza de España y plaza de Europa. Los actos con más tradición de este programa son el Motocross y la Fiesta de la Bicicleta, que es también el más participativo, al reunir a unas 800 personas.

Además, la programación de fiestas de Molina de Segura llega con importantes novedades en lo que se refiere a la incorporación de nuevos eventos o torneos deportivos. En este sentido, destaca la celebración de una espectacular velada de boxeo, el FesTRIAL (evento pluridisciplinar que unirá el trial bici con el trial de motociclismo), el I Open de Dominó Fiestas de Molina y el Jiu-Jitsu brasileño, que estará encuadrado en la II edición del Día de las Artes Marciales.

