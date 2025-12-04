Un millón de luces alumbrarán la Navidad de Molina de Segura

LA VERDAD Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

Molina de Segura inaugura este viernes su Navidad más brillante tras la instalación de más de un millón de luces led y el encendido, que se celebrará en la plaza de España con un espectáculo piromusical. «Queremos que esta Navidad sea la más especial, y para ello hemos preparado un amplio programa para todos los públicos, con actividades a lo largo de un mes», indicó el alcalde, José Ángel Alonso.

Se han preparado 290 arcos de iluminación con decoración navideña y 39 rótulos personalizados, además de elementos en parques, jardines y rotondas.

También se instalará este año un oso de luz, una gran bola de iluminación y un 'photocall' con el lema 'Felicidades'. Volverá el Tren de la Navidad, que este año no solo recorrerá el casco urbano, sino que ampliará su radio de acción para llegar a pedanías y urbanizaciones. Y destaca la experiencia inmersiva 'Lucidum Natura' en el parque de la Compañía, una experiencia senso-visual que sumergirá a los visitantes en un entorno mágico.