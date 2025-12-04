La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una gran bola de Navidad iluminará desde hoy el centro de Molina de Segura. AYTO.

Un millón de luces alumbrarán la Navidad de Molina de Segura

LA VERDAD

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:14

Molina de Segura inaugura este viernes su Navidad más brillante tras la instalación de más de un millón de luces led y el encendido, que se celebrará en la plaza de España con un espectáculo piromusical. «Queremos que esta Navidad sea la más especial, y para ello hemos preparado un amplio programa para todos los públicos, con actividades a lo largo de un mes», indicó el alcalde, José Ángel Alonso.

Se han preparado 290 arcos de iluminación con decoración navideña y 39 rótulos personalizados, además de elementos en parques, jardines y rotondas.

También se instalará este año un oso de luz, una gran bola de iluminación y un 'photocall' con el lema 'Felicidades'. Volverá el Tren de la Navidad, que este año no solo recorrerá el casco urbano, sino que ampliará su radio de acción para llegar a pedanías y urbanizaciones. Y destaca la experiencia inmersiva 'Lucidum Natura' en el parque de la Compañía, una experiencia senso-visual que sumergirá a los visitantes en un entorno mágico.

