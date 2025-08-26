Licitada la primera actuación para renovar el Mudem de Molina de Segura Se van a incluir mejoras tecnológicas como un 'tour' virtual en 3D, realidad inmersiva o nuevos contenidos multimedia para la visita

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha puesto en marcha el plan para la remodelación y renovación del Museo del Enclave de la Muralla (Mudem), con una inversión total que asciende a 1,4 millones de euros, financiados por fondos europeos 'Next Generation', de la que ya se ha licitado la primera línea de actuación. Según explicó ayer el alcalde, José Ángel Alfonso, «este proyecto busca revolucionar la experiencia turística y cultural del patrimonio local, ofreciendo una atención especializada, accesible y confortable, con un compromiso firme de reducir el consumo energético».

Este plan está coordinado a través de las concejalías de Contratación, Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), Promoción Económica, Cultura, Turismo y Proyectos Europeos, que han aunado esfuerzos para conseguir sacar adelante un proyecto de envergadura, con el que «vamos a poner en valor nuestro patrimonio local con el objetivo de que sea un referente en toda la Región de Murcia», detalló José Ángel Alfonso.

En concreto, el proyecto 'La Muralla de Molina de Segura en el siglo XXI: patrimonio y turismo sostenible' se desarrolla a través de tres líneas de actuación. La primera de ellas es la modernización y mejora de la competitividad y de la dinamización de la Muralla Árabe del Castillo de Molina de Segura. Así, esta línea contempla el suministro, la instalación y la 'gamificación' de contenidos digitales para implementar «soluciones tecnológicas innovadoras». «La Muralla del Castillo no solo es un patrimonio excepcional, sino que también es un espacio que puede convertirse en referente cultural y turístico de primer nivel», detalla el regidor. La línea ya está adjudicada por valor de algo más de un millón de euros.

Así, entre las tecnologías que se implantarán se incluirá un 'tour' virtual en tres dimensiones con la recreación del centro, experiencias inmersivas en diferentes momentos históricos, realidad aumentada, un espectáculo multisensorial y la renovación de los contenidos multimedia.

La segunda línea tendrá como eje la restauración y puesta en valor de la Muralla del Mudem y del centro municipal de Los Postigos; y la tercera se enfocará a la mejora de la eficiencia energética en la oficina de turismo y en el mismo centro de Los Postigos.

