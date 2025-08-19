La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Colas de gente para comprar las entradas para el B-Side. Javier Carrión / AGM

Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side

Algunos de los asistentes han pasado la noche a las puertas del museo para no quedarse sin tickets

Isabel Manzano

Isabel Manzano

Martes, 19 de agosto 2025, 09:53

Ni el calor ni el madrugón han disuadido a los cientos de personas que desde primera hora de este martes hacían cola a las puertas del Mudem de Molina de Segura para hacerse con una de las últimas 2.000 entradas para asistir al 20 aniversario del B-Side, que se celebrará el próximo 6 de septiembre.

Tras agotar el primer cupo de 8.000 entradas en apenas tres horas el pasado mes de febrero, la organización del B-Side, junto al Ayuntamiento de Molina de Segura, estudió la ampliación del Recinto de Eventos de Molina de Segura (REMO) para poder incrementar el aforo y poner más tickets a la venta para la celebración del veinte aniversario del festival.

Hace unos días, desde la propia organización se anunciaba por sorpresa el último cupo de 2.000 entradas, con el que se cerraría definitivamente el aforo al evento. En este caso, para adquirirlas era necesario desplazarse hasta el museo Mudem de Molina, donde desde las 9.00 horas de este martes y hasta agotar existencias se venderían de forma física dos entradas por persona.

«Agosto, mitad de Murcia de vacaciones, solo venta física. Muchas facilidades» y «especial para los que trabajamos en ese horario» fueron solo algunas de las quejas que se sucedieron en redes sociales al anuncio del formato en el que saldrían a la venta estas últimas entradas. Pese a ello, las colas con las que amaneció este martes el museo Mudem excedían las expectativas.

Largas colas a primera hora de este martes para conseguir entradas para el B-Side. D. C.

Desde antes de las 7.00 horas se formó una larga cola con cientos de personas a la espera de poder adquirir tickets para la celebración del veinte aniversario del B-Side. Algunos de los que se encontraban allí aseguraban haber pasado la noche frente al museo para asegurarse de que estaban de los primeros una vez abriera la taquilla y no quedarse sin asistir al festival. Muchos de los presentes mostraban su sorpresa por la gran afluencia de gente, que estimaban que superaba con creces las entradas disponibles y auguraban que se acabarían en pocos minutos.

Para celebrar el 20 aniversario del festival, el B-Side acogerá las actuaciones de Viva Suecia, Dani Fernández, Carlos Sadness, Pignoise y ElyElla, entre otros artistas.

