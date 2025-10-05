La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El estado de uno de los vehículos tras el accidente. 112

Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura

Los bomberos tuvieron que intervenir para sacarlo del vehículo

LA VERDAD

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:29

Los servicios de emergencias atendieron y trasladaron este domingo a un hombre de 64 años herido en un accidente de tráfico en Molina de Segura. A las 17.11 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibió varias llamadas informando de un accidente entre dos vehículos en la localidad molinense. Los llamantes alertaron sobre posibles personas atrapadas y heridas.

112

Al lugar se desplazaron Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencia Sanitarias 061. Tras el rescate realizado por los bomberos, los sanitarios estabilizaron al hombre policontusionado, que fue trasladado al hospital Morales Meseguer.

