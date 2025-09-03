La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

G. Carrión / AGM

Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso

Vecinos y el padre del joven avisaron a Emergencias y pidieron ayuda para rescatarlo

LA VERDAD

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:39

Un menor de 13 años resultó herido grave en la madrugada de este miércoles al caer desde un primer piso a un patio interior en Molina de Segura. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región recibió varias llamadas a partir de la 1.48 horas que avisaban de que habían escuchado a alguien pedir auxilio en la calle del Sepulcro de la citada localidad.

En otra llamada, el padre del accidentado pidió ayuda para rescatar a su hijo, que había caído al patio interior de su edificio. Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser rescatado por los bomberos, el accidentado fue estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas graves.

