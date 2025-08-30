Grupos de México, Eslovaquia y Almería exhiben su riqueza en el Festival de Folclore en Molina de Segura

Entre los eventos más esperados por la vecinos y visitantes cada mes de septiembre llegadas las fiestas patronales está la celebración del Festival de Folclore de Molina de Segura, que este año cumple su cuadragésimo segunda edición y que volverá a contar con una importante representación de agrupaciones nacionales e internacionales con lo mejor de su folclor.

Organizada por el Grupo Coros y Danzas de Molina, Asociación Regional Francisco Salzillo, el Teatro Villa de Molina acogerá este festival en el que participan los grupos: Basaseachi Ballet Folklórico de México, Conjunto Folklórico Makovica de Eslovaquia, Agrupación Foklórica Alcazaba (Almería) y el Coros y Danzas de Molina, Asociación Regional Francisco Salzillo.

Con anterioridad, algunos de los grupos participarán en distintas exhibiciones. La Residencia de Personas Mayores Nuestra Señora de Fátima acogerá el martes, 9 de septiembre la visita del grupo Basaseachi Ballet Folklórico de México y el día 11 la actuación del Conjunto Folklórico Makivica de Eslovaquia.

La plaza de España acogerá el 10 de septiembre (21.30 horas) la actuación del grupo Basaseachi Ballet Folklórico de México y el Conjunto Folklórico Makivica de Eslovaquia, mientras que el día 12 las exhibiciones se trasladarán a la plaza de Europa (21.30 horas) con la participación de Basaseachi Ballet Folklórico de México y la Asociación Cultural Ballet Asala.

Igualmente, el día 11 habrá un pasacalles anunciando la inminente llegada del Festival de Folclore de Molina de Segura, con participación del grupo Basaseachi Ballet Folklórico de México y Conjunto Folklórico Makivica de Eslovaquia. Una colorida muestra de música, danza y tradición que recorrerá las calles de la ciudad.

