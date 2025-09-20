El fin de semana grande de las fiestas patronales de Molina de Segura llena calles, bares y comercios Veinticinco carrozas desfilaron este sábado por la ciudad, donde se lanzaron unos 100.000 juguetes y pelotas

LA VERDAD Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:58 | Actualizado 22:58h. Comenta Compartir

Molina de Segura está de bote en bote. La ciudad vive este fin de semana sus días grandes con la celebración de unas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Consolación que han atraído a miles de personas, muchas de ellas provenientes incluso de fuera de la localidad. Fuentes municipales confirmaron que los numerosos eventos programados estos días en Molina se han traducido en una mayor actividad en comercios y restaurantes, muchos de los cuales colgaron estos días el cartel de completo.

«La participación ha sido constante, con presencia tanto de vecinos como de visitantes, lo que además ha supuesto un impulso muy positivo para el comercio y la hostelería local», destacó el alcalde, José Ángel Alfonso. «Todo ello confirma que las fiestas no son un gasto, sino una inversión en cultura, en identidad y también en la economía de nuestra ciudad».

El desfile de carrozas volvió a erigirse este año como una de las actividades que más entusiasmo despertó en el público, que este sábado se contó por miles. El pasacalles, que contó con la participación de veinticinco carrozas, partió de la carretera de El Chorrico y se desplazó por la localidad en un recorrido similar al del año pasado que concluyó junto a la Ermita Azul, según explicó el presidente de la federación, Fulgencio Tortajada. La salida se retrasó una hora, hasta que la Policía comprobó si los vehículos tenían pasada la ITV.

Los festejos alcanzarán esta tarde su culmen con la solemne procesión con la imagen de la Patrona

El desfile carrocista tuvo este año por primera vez un anticipo el viernes con un pasacalles que hizo las delicias de los más pequeños. Con animación infantil, una docena de carros de música y peñas carrocistas se movieron por las calles del municipio repartiendo golosinas facilitadas en especie por Vidal, Jaque y Fini.

Los grupos carrocistas contaron además este sábado en la cabecera con la participación de la carroza del grupo sardinero del concejal de Festejos, Juan de Dios García, que iba repartiendo juguetes. Estaba previsto el reparto entre los vecinos y asistentes de cerca de 100.000 juguetes y una gran cantidad de balones. «Este fin de semana, las peñas festeras han vuelto a demostrar su enorme capacidad para llenar de alegría y ambiente nuestras calles, especialmente pensando en los más pequeños», remarcó el regidor.

El espectáculo de Tallarina On Tour que comenzó en la Plaza de España al término del desfile, y que preveía hasta cuatro horas de música, puso el punto y final a una animada jornada de sábado que comenzó a media mañana con la ofrenda floral a la Patrona. El alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, acompañado de varios concejales de la corporación, no quiso perder la oportunidad de acompañar la imagen, que salió desde la Plaza de España hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

A lo largo del día, además, vecinos y visitantes pudieron disfrutar del mercado renacentista que ha abierto sus puertas, hasta el próximo día 22, en el Parque de la Compañía. El regidor se dio una vuelta por la zona junto a la edil de Artesanía, Pilar Galindo, para comprobar el éxito de esta iniciativa. La jornada contó, además, con una exhibición de los grupos participantes en el XVI Campeonato Nacional de Hip Hop Dance.

Este domingo la actividad continuará desde primera hora con el pistoletazo de salida de la Fiesta de la Bicicleta. Al mediodía el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, presidirá la Misa Mayor en honor a la Virgen de la Consolación. La ocasión lo merece al conmemorarse el 96º aniversario de la coronación canónica de la Virgen. La cita será en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y en ella cantará el coro de adultos de la parroquia. En el transcurso de la misa, se bendecirá el estandarte restaurado de la Virgen.

Las fiestas, que el lunes llegarán a su fin con la tradicional romería y un espectáculo piromusical, alcanzarán esta tarde su culmen con la solemne procesión con la imagen de la Patrona.

Dos días de lleno por los conciertos de Alaska y los grupos ochenteros Los conciertos que el Ayuntamiento ha organizado con motivo de las fiestas patronales también han gozado de gran éxito. Según afirmaron fuentes municipales, unas 5.400 personas visitaron cada noche el recinto ferial para disfrutar de estos eventos. El viernes fue el turno de Fangoria y Nancys Rubias. Este sábado fue el turno del evento Molina Ochentera, que reunió a grupos como Obk, Amistades Peligrosas, Cómplices, Seguridad Social y El Pulpo. «El recinto de eventos de Molina (REMO) ha vuelto a ser un espacio de referencia con el B-Side Festival, que este año ha batido récord histórico de aforo y ha situado de nuevo a nuestra ciudad en el mapa cultural nacional», remarcó el alcalde.