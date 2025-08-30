Las fiestas patronales de Molina de Segura arrancan por la puerta grande El pregón a cargo de Luis García Mondéjar y la actuación de los murcianos Maestro Espada servirá de inicio de una programación que incluye un centenar de actividades de las que podrán disfrutar vecinos y visitantes

S. Triguero Sábado, 30 de agosto 2025, 00:39 Comenta Compartir

Las Fiestas Patronales de Molina de Segura 2025 comienzan el próximo jueves 4 de septiembre con el tradicional pregón, este año a cargo de Luis García Mondéjar, quien fuera jefe del Gabinete de Protocolo del Ayuntamiento hasta el pasado año. Pregón que a buen seguro evocará emociones intensas, entre el orgullo, la nostalgia y la esperanza, y al que pondrá colofón el concierto de los murcianos Maestro Espada. Todo ello en el Teatro Villa de Molina.

Las fiestas se prolongarán hasta el lunes 22 de septiembre, día festivo en la localidad, cuando la Patrona, la Virgen de la Consolación, regresará a su ermita en romería. Así, durante todos estos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actos compuesto por más de un centenar de actividades de ocio, culturales, deportivas y religiosas.

El regidor molinense, José Ángel Alfonso, señala que «nuestras fiestas son un estallido de vida, una expresión colectiva de ilusión, de ganas de compartir y de celebrar lo que somos, una ciudad emprendedora, solidaria y optimista por naturaleza, que se ilumina, de una forma especial, y abre sus puertas de par en par a vecinos y visitantes que llenan las calles de sonrisas, sonidos, aromas... y de recuerdos que se renuevan año tras año»

El programa de fiestas destaca por una enorme diversidad de actos, confeccionado pensando en que pueda ser disfrutado por toda la familia, desde los más pequeños hasta los más mayores, intentando llegar a distintos espacios públicos de la ciudad para que sean más accesibles.

Tras el pregón, otro de los puntos de inflexión de las fiestas llega con el Cobetazo y el encendido de la iluminación de las fiestas, que serán el viernes 5 de septiembre, y que contará con la actuación del grupo vallisoletano Siloé, dentro del Pre B-Side Festival 20 aniversario.

Entre los platos fuertes de las fiestas destacan, sin duda las actividades musicales, las deportivas y las religiosas, en honor a la Patrona del municipio, la Virgen de la Consolación.

Pero las fiestas de Molina de Segura son mucho más y regalan cada año actividades tan interesantes como la celebración de la Ruta de la Tapa, Cóctel y Postre, de la que se podrá disfrutar hasta el 22 de septiembre; el Festival de Folklore de Molina de Segura; el pasacalles del Tío de la Chirimita; el popular desfile de carrozas; las visitas guiadas nocturnas; el mercado artesanal instalado hasta el día 22 en el Parque de la Compañía; las zonas lúdicas también instaladas en el Parque de la Compañía; distintas exposiciones de pintura o fotografía; o los distintos espectáculos y exhibiciones de danza y hip hop programadas.

El Ayuntamiento de Molina traslada su más sincero agradecimiento a todos los que hacen posible que estas celebraciones salgan adelante: personal municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Sercomosa... Y manifiesta su deseo de «que vivamos estos días con ilusión, con respeto, y con alegría. Celebremos lo que somos. Regalémonos la oportunidad de encontrarnos, de compartir, de sentirnos comunidad. Porque lo merecemos. Porque pertenecemos a un pueblo con alma, con historia y con un presente construido a base de esfuerzo, solidaridad y esperanza».

Temas

Molina de Segura