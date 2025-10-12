Las fiestas de Molina de Segura dejan más de 240.000 visitantes y un mayor impacto económico

LA VERDAD Domingo, 12 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Más de 240.000 personas participaron en las distintas actividades realizadas con motivo de las fiestas patronales de Molina de Segura, celebradas el pasado septiembre, según informó el Consistorio.

El alcalde, José Ángel Alfonso, hizo un balance positivo de unas fiestas «excepcionales por su calidad, diversidad y participación». Alonso destacó que la Plaza de España estuvo llena con los conciertos y espectáculos programados, mientras que el Recinto de Eventos REMO se ha consolidado como espacio cultural de referencia nacional gracias al B-Side Festival, «que ha batido récords de asistencia tras la ampliación de su aforo».

El regidor subrayó que «la ciudad ha estado más viva que nunca, con actividades para todas las edades, una oferta cultural de primer nivel y una gran implicación vecinal».

Además, según datos de la Asociación Gastronómica de Molina de Segura, la facturación de bares y restaurantes ha aumentado un 70% en los dos últimos años. El presidente de este colectivo, Juan Efrén Delgado, indicó que tuvieron «lleno todos los días».

Por su parte, el representante de la Asociación de Comerciantes COMPRO, Antonio Lozano, indicó que se notó «la llegada de muchos visitantes de fuera de Molina, que han descubierto nuestros comercios, lo que supuso un incremento del 30% en ventas con respecto a los dos últimos años».

El concejal Antonio Martínez destacó por su parte que el dispositivo de seguridad «ha funcionado de manera ejemplar, garantizando unas fiestas seguras, familiares y sin incidentes reseñables».