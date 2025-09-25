La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un trabajador de la empresa Sercomosa, en una imagen de archivo. J. L. V.

La empresa mixta de servicios urbanos de Molina de Segura logra un récord económico

Sercomosa eleva su beneficio bruto hasta los 2,16 millones hasta agosto y el alcalde dice que habrá «más limpieza y seguridad financiera»

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:25

Sercomosa, la empresa mixta que gestiona los servicios municipales urbanos en Molina de Segura –entre ellos el de abastecimiento de agua, saneamiento, limpieza viaria y recogida de residuos sólidos–, ha logrado este 2025 el mejor resultado económico entre enero y agosto. Obtuvo un aumento del beneficio bruto de 289.000 euros, un 35,44% más de lo previsto. Así lo destacó este jueves el alcalde, José Ángel Alfonso, y aseguró que se «proyecta un futuro de servicios públicos de calidad, cercanos y sostenibles para todos los vecinos».

La compañía, participada en un 51 % por el Consistorio y en un 49% por Acciona Agua, «ha logrado unos resultados económicos históricos que confirman la solidez de su gestión y el compromiso con la ciudadanía», añadió. E indicó que el indicador financiero Ebitda (Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) superó en 227.000 euros lo presupuestado y se situó en 2,16 millones de euros.

Alfonso también subrayó, a través de un comunicado, que hubo «una gestión responsable del gasto: una reducción en compras de aprovisionamientos (–2,47%), en gastos de personal (–0,43%) y en servicios exteriores (–30.000 euros)». Y todo ello, «sin afectar la calidad de los servicios municipales y reforzándolos», manifestó.

«Lo verdaderamente importante es que estos resultados se transforman en mejores servicios para nuestros vecinos, más limpieza, más seguridad financiera y en un Ayuntamiento más fuerte al servicio de Molina de Segura», concluyó el regidor.

