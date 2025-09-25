La empresa mixta de servicios urbanos de Molina de Segura logra un récord económico Sercomosa eleva su beneficio bruto hasta los 2,16 millones hasta agosto y el alcalde dice que habrá «más limpieza y seguridad financiera»

Sercomosa, la empresa mixta que gestiona los servicios municipales urbanos en Molina de Segura –entre ellos el de abastecimiento de agua, saneamiento, limpieza viaria y recogida de residuos sólidos–, ha logrado este 2025 el mejor resultado económico entre enero y agosto. Obtuvo un aumento del beneficio bruto de 289.000 euros, un 35,44% más de lo previsto. Así lo destacó este jueves el alcalde, José Ángel Alfonso, y aseguró que se «proyecta un futuro de servicios públicos de calidad, cercanos y sostenibles para todos los vecinos».

La compañía, participada en un 51 % por el Consistorio y en un 49% por Acciona Agua, «ha logrado unos resultados económicos históricos que confirman la solidez de su gestión y el compromiso con la ciudadanía», añadió. E indicó que el indicador financiero Ebitda (Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) superó en 227.000 euros lo presupuestado y se situó en 2,16 millones de euros.

Alfonso también subrayó, a través de un comunicado, que hubo «una gestión responsable del gasto: una reducción en compras de aprovisionamientos (–2,47%), en gastos de personal (–0,43%) y en servicios exteriores (–30.000 euros)». Y todo ello, «sin afectar la calidad de los servicios municipales y reforzándolos», manifestó.

«Lo verdaderamente importante es que estos resultados se transforman en mejores servicios para nuestros vecinos, más limpieza, más seguridad financiera y en un Ayuntamiento más fuerte al servicio de Molina de Segura», concluyó el regidor.