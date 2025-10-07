El descontrol sobre cinco vertederos ilegales en Molina de Segura obliga a una limpieza urgente

Cinco vertederos ilegales que ahora mismo están fuera del control de los servicios municipales encargados de la limpieza han obligado al Ayuntamiento de Molina de ... Segura a adjudicar un contrato específico para acabar con ellos. Estos puntos de acumulación de desechos en grandes cantidades se encuentran en el camino de la Cornicabra, la calle Dos de El Romeral-Los Conejos, la avenida de los Castaños, la calle Calí y la zona Charco Laura.

La retirada de los residuos se llevará a cabo de forma que se garantice la separación selectiva de los desechos. Los trabajos incluirán el transporte de los mismos y la posterior entrega a un gestor autorizado, «garantizando de esta forma su tratamiento y valorización» explicó el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Hernández. Los tipos de residuos a retirar son, entre otros, escombros y restos de obra, enseres domésticos, restos de poda, cubiertas de amianto y enseres voluminosos».

El contrato del servicio para la recogida de basuras dispersas presentes en estos cinco vertederos incontrolados ha sido adjudicado recientemente por la Junta de Gobierno Local, por un importe de 53.922 euros, con un plazo de ejecución de dos meses. El volumen aproximado de residuos a retirar asciende a 750 m³, sobre una superficie total estimada en 13.000 m².

La actuación se completará con la colocación de cartelería con mensajes donde se señalará la prohibición de depositar residuos en cada una de las zonas descritas, bajo multa, según lo establecido en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos. Esta normativa considera como infracción muy grave el abandono o vertido de residuos de forma incontrolada y establece sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros.

El concejal molinense recordó que el municipio tiene dos servicios municipales para retirar estos desechos de casas y empresas. El Ecoparque Municipal, por un lado, es el centro de recepción y almacenamiento selectivo y gratuito de residuos domésticos que no pueden depositarse en los contenedores de la vía pública, como escombros, restos de poda, aparatos eléctricos y electrónicos, enseres voluminosos, maderas, metales, etc. Por otro lado, el Servicio Municipal de Recogida de Voluminosos y Enseres recoge gratuitamente, con cita previa, muebles, electrodomésticos y otro tipo de enseres.

Además, el Ayuntamiento tiene otros servicios como la recogida de papel-cartón comercial en la zona centro de Molina de Segura. Los vecinos disponen también de contenedores de recogida selectiva ubicados en la vía pública para el depósito de envases ligeros, papel y cartón, vidrio, ropa, calzado y juguetes, aceite usado de cocina y minipuntos limpios para el depósito de pilas, bombillas y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.