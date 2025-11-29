El Centro Nube de Molina tendrá kits de robótica, impresoras 3D, drones y gafas de realidad virtual El nuevo espacio contará con dos aulas polivalentes que se podrán usar tanto para clases teóricas como para talleres prácticos y actividades de 'coworking'

El Centro Nube de Molina de Segura, uno de los cuatro que se están construyendo en la Región, impulsará la formación y la capacitación digital de los ciudadanos con espacios de aprendizaje y tecnologías avanzadas de última generación. El centro dispone de una 'Zona Conecta' en la que se podrán realizar reuniones dinámicas, mentorías o videoconferencias, así como de dos aulas polivalentes que se podrán usar tanto para clases teóricas como para talleres prácticos y actividades de 'coworking'. Este espacio, además, estará dotado con equipamiento tecnológico de última generación que estará a disposición de los usuarios del mismo. Así, entre estos recursos avanzados figuran por ejemplo impresoras 3D, gafas de realidad virtual y aumentada, drones educativos o kits de robótica, además de ordenadores portátiles, tabletas, smartphones, pizarras digitales o materiales relacionados con las ciencias.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, visitó las obras de acondicionamiento de este espacio acompañado del alcalde, José Ángel Alfonso, y destacó que se trata de espacios «pensados y diseñados para los molinenses; espacios donde los usuarios van a tener a su disposición los últimos avances en tecnología e innovación de manera sencilla y gratuita». «El objetivo es que los ciudadanos, sea cual sea su edad, su género o su condición, lo sientan como un espacio propio al que puedan acudir para formarse y adquirir competencias digitales y avanzar así en la lucha contra la brecha digital», señaló.

El proyecto de los Centros Nube, impulsado a través de la Fundación Integra Digital, cuenta con una inversión superior a los 700.000 euros por parte del Gobierno regional. En el caso del espacio de Molina de Segura, la inversión alcanza los 142.264 euros, de los que casi 40.000 euros corresponden a las obras de acondicionamiento del edificio y el resto estará destinado a la adecuación, mobiliario y equipamiento tecnológico del centro.

