La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Ayuntamiento de Molina de Segura. Vicente Vicéns / AGM

El Centro Nube de Molina tendrá kits de robótica, impresoras 3D, drones y gafas de realidad virtual

El nuevo espacio contará con dos aulas polivalentes que se podrán usar tanto para clases teóricas como para talleres prácticos y actividades de 'coworking'

LA VERDAD

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

El Centro Nube de Molina de Segura, uno de los cuatro que se están construyendo en la Región, impulsará la formación y la capacitación digital de los ciudadanos con espacios de aprendizaje y tecnologías avanzadas de última generación. El centro dispone de una 'Zona Conecta' en la que se podrán realizar reuniones dinámicas, mentorías o videoconferencias, así como de dos aulas polivalentes que se podrán usar tanto para clases teóricas como para talleres prácticos y actividades de 'coworking'. Este espacio, además, estará dotado con equipamiento tecnológico de última generación que estará a disposición de los usuarios del mismo. Así, entre estos recursos avanzados figuran por ejemplo impresoras 3D, gafas de realidad virtual y aumentada, drones educativos o kits de robótica, además de ordenadores portátiles, tabletas, smartphones, pizarras digitales o materiales relacionados con las ciencias.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, visitó las obras de acondicionamiento de este espacio acompañado del alcalde, José Ángel Alfonso, y destacó que se trata de espacios «pensados y diseñados para los molinenses; espacios donde los usuarios van a tener a su disposición los últimos avances en tecnología e innovación de manera sencilla y gratuita». «El objetivo es que los ciudadanos, sea cual sea su edad, su género o su condición, lo sientan como un espacio propio al que puedan acudir para formarse y adquirir competencias digitales y avanzar así en la lucha contra la brecha digital», señaló.

El proyecto de los Centros Nube, impulsado a través de la Fundación Integra Digital, cuenta con una inversión superior a los 700.000 euros por parte del Gobierno regional. En el caso del espacio de Molina de Segura, la inversión alcanza los 142.264 euros, de los que casi 40.000 euros corresponden a las obras de acondicionamiento del edificio y el resto estará destinado a la adecuación, mobiliario y equipamiento tecnológico del centro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  2. 2 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  3. 3

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  4. 4 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  5. 5 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025
  7. 7

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  8. 8

    La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual
  9. 9 Siete detenidos por cultivar 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia
  10. 10 Hallan restos óseos calcinados de animales en un incendio junto al aeropuerto de San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Centro Nube de Molina tendrá kits de robótica, impresoras 3D, drones y gafas de realidad virtual

El Centro Nube de Molina tendrá kits de robótica, impresoras 3D, drones y gafas de realidad virtual