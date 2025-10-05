La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Apertura del Camino de Los Castaños, con el alcalde de Molina. AYTO.

El camino de los Castaños de Molina de Segura estrena señalización y pavimento

La vía, que une El Chorrico con la carretera de Altorreal, recibe una inversión municipal de 160.000 euros

LA VERDAD

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:36

Comenta

El camino de los Castaños reabrió ayer al tráfico tras las obras de mejora y acondicionamiento que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Molina de Segura en esta vía que une la urbanización El Chorrico con la carretera Murcia-Altorreal. A esta actuación, el Consistorio ha destinado una inversión de 159.000 euros.

El alcalde, José Ángel Alfonso, junto al concejal de Vía Pública, Sergio Bernal, asistió ayer a este acto de apertura al tráfico, donde señaló que «con esta importante actuación, el equipo degobierno local cumple con su compromiso de realizar la mejora del firme, la adecuación del camino y el aumento de la seguridad vial en todo el camino». Desde hace unos años, la afluencia de vehículos que transitaban y utilizaban esa vía había aumentado considerablemente «y fueron varias las peticiones, desde hace varios años, por parte de los vecinos, solicitando la adecuación de dicho camino para mejorar su seguridad», explicó Alfonso.

Según fuentes municipales, el camino de los Castaños presentaba numerosas irregularidades, zonas parcheadas por incapacidad de la plataforma, firme desgastado basado en un doble tratamiento superficial y problemas de drenaje longitudinal que favorecieron la aparición de blandones y roturas en determinados puntos de su trazado. Se trata de un camino con una longitud de 1.400 metros lineales y, sobre ese espacio, se ha realizado una limpieza de cunetas, se ha pavimentado mediante mezclas bituminosas en caliente y se ha señalizado horizontalmente y verticalmente el tramo de vía acondicionado.

