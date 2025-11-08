Alianza público-privada para la primera comunidad energética de Molina de Segura El Ayuntamiento impulsa con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales un proyecto para climatizar hogares con energía solar compartida

LA VERDAD Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:34

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha puesto en marcha un proyecto pionero para combatir la pobreza energética a través de la creación de una comunidad energética local dirigida a hogares vulnerables. La iniciativa, presentada ayer viernes en el Salón de Plenos, es fruto de un convenio entre el Consistorio y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia (Coitirm).

El alcalde, José Ángel Alfonso, destacó durante el acto que se trata de «una alianza que va a transformar el modelo energético y social del municipio», y que convertirá a Molina de Segura «en un referente en sostenibilidad, innovación y justicia social».

El proyecto público-privado, denominado Comunidad Energética Municipal de Molina de Segura, permitirá que ciudadanos, empresas y administraciones locales participen en la producción y gestión compartida de energía renovable, priorizando a las familias más necesitadas. Según explicó la edil de Vivienda, Rocío Cózar, se generará energía solar localmente que será distribuida entre los miembros de la comunidad «para reducir costes y desigualdades». En una primera fase, el Ayuntamiento instalará una planta fotovoltaica de 81,27 kWp (kilovatio pico) en el IES Francisco de Goya, con una inversión de 78.000 euros.

Este sistema permitirá cubrir más de la mitad del consumo de tres edificios municipales y ahorrar 15.000 euros anuales, amortizando la inversión en poco más de cinco años.

Ahorro de 160 euros al año

La segunda fase, prevista para 2026, incluirá a 100 hogares vulnerables que podrán beneficiarse de energía compartida, con un ahorro estimado de hasta 160 euros anuales por familia.

El proyecto contempla además un sistema digital de monitorización del consumo, para garantizar un reparto justo y eficiente de la energía. «Una comunidad energética no es solo energía, es justicia social, sostenibilidad y futuro compartido», concluyó el alcalde.

Molina de Segura