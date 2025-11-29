Abre el Hotel ASA Molina Plaza, de cuatro estrellas

EFQ Molina de Segura Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:51 Compartir

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, acompañado por los concejales de Turismo, Pilar Galindo, y Promoción Económica, Fran Hernández Gómez, representantes de ASA Grupo y concejales del equipo de gobierno, inauguró esta semana el Hotel ASA Molina Plaza, un establecimiento hotelero de cuatro estrellas situado en pleno corazón de ciudad. Así, el nuevo complejo, con casi 40 habitaciones y parking, abre sus puertas en el centro comercial Vega Plaza con una amplia oferta turística.

Durante el acto de inauguración, el regidor molinense aseguró que «la apertura del Hotel ASA Molina Plaza es una noticia extraordinaria por muchas razones. Contar con un establecimiento de cuatro estrellas en nuestra ciudad era una asignatura pendiente y un anhelo compartido. Con sus 39 habitaciones luminosas, modernas y perfectamente equipadas, y esas 20 plazas de aparcamiento que facilitan la logística, damos un importante salto cualitativo. Además, se trata del primer establecimiento hotelero que abre sus puertas en nuestra ciudad tras más de 20 años, por lo que estamos convencidos de que se va a convertir en un espacio referente para el turismo y va a conllevar un retorno en la economía local».

José Ángel Alfonso detalló que, «para Molina de Segura, tener un alojamiento de calidad superior significa que ahora podemos acoger mejor a quienes vienen por trabajo, a quienes nos visitan para disfrutar de nuestra cultura, de nuestro teatro, de nuestro deporte y de nuestras fiestas, y a quienes simplemente buscan un descanso placentero sin renunciar a tenerlo todo cerca». El alcalde añadió que «este hotel está llamado a ser un rotundo éxito. Tiene todos los ingredientes para convertirse en un referente: una ubicación privilegiada en pleno corazón de nuestra ciudad, unas instalaciones modernas, el respaldo de un grupo empresarial sólido, y, sobre todo, el calor humano de un equipo que hará sentir a cada huésped como en casa».

Por su parte, la concejala de Turismo, Pilar Galindo, aseguró que «la llegada del Hotel Asa Molina Plaza supone un impulso importante para el turismo y la actividad económica de la ciudad. Su ubicación ayudará a dinamizar el centro y a ofrecer un mejor servicio a quienes nos visitan. Esta inversión refuerza nuestro compromiso con el desarrollo y el crecimiento positivo de Molina de Segura».

El concejal de Promoción Económica, Fran Hernández Gómez, señaló que «la apertura de este hotel supone un impulso muy relevante para nuestra actividad económica. Incorporar a Molina de Segura un alojamiento de cuatro estrellas mejora nuestra capacidad para atraer visitantes, profesionales y empresas que eligen la ciudad para trabajar, formarse o disfrutar de nuestra oferta cultural y deportiva. Es una inversión que genera oportunidades y refuerza la imagen de una Molina dinámica y en crecimiento. Agradecemos a Grupo ASA su apuesta por nuestra ciudad y su confianza en un proyecto que, sin duda, contribuirá al desarrollo local».

