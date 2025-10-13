La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios de servicios públicos, este domingo, en La Ribera. Vicente Vicéns / AGM

El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros

La Confederación está desbloqueando los proyectos: hay dos en marcha en Molina de Segura y en breve se licitarán otros cinco en la zona del Mar Menor

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:40

La dana que ha asolado estos días parte de la Región ha volcado de nuevo su furia en los municipios del Mar Menor, ... lo cual hace más perentorio acometer unas obras pendientes desde hace tiempo. En este sentido, los primeros proyectos que se licitararán de inmediato según la CHS son obras de encauzamiento y laminación previstas en Los Alcázares y San Javier para frenar las inundaciones y el impacto de las escorrentías en el Mar Menor.

