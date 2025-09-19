La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento de la inauguración este viernes de la jornada 'Mujeres y empresa' de la Cumbre Europea de la Economía Social. CARM

Casi la mitad de las nuevas cooperativistas de la Región de Murcia en 2024 fueron mujeres

Un total de 7.800 féminas ocupan cargos directivos, un 42% más que el pasado año

LA VERDAD

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:42

Casi el 46% de las nuevas cooperativistas de la Región de Murcia en 2024 eran mujeres, un colectivo que ya supera el 54% en lo que se refiere a los socios, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Por otro lado, en la Región 7.800 mujeres ocupan cargos directivos, un 42 por ciento más que el pasado año, duplicando la media nacional.

Estos datos los ha ofrecido este viernes la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la inauguración de la jornada 'Mujeres y empresa', enmarcada en la Cumbre Europea de la Economía Social, junto con el presidente de la Organización Europea de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño.

En este sentido, López Aragón ha destacado que «la economía social está demostrando ser uno de los sectores donde las mujeres están adquiriendo protagonismo y ocupando espacios de liderazgo y toma de decisiones», y ha subrayado que «este avance responde al compromiso de muchas mujeres, pero también a un entorno que favorece la participación, la corresponsabilidad y la equidad».

En el acto se celebraron mesas redondas y coloquios en los que han participado la directora de Social Economy Europe, Sarah de Heusch, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes Quintanilla, entre otras mujeres con cargos directivos.

