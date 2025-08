Miriam Guardiola: «La situación política en España es tan anómala que se tiene que acabar»

Julio ha sido un mes muy productivo para Miriam Guardiola Salmerón (Cieza, 1983), diputada nacional del PP y portavoz del partido en la Región. Comenzó ... con el congreso estatal popular, donde fue nombrada vocal del Comité Ejecutivo por Alberto Núñez Feijóo. Siguió con su continuidad en el núcleo duro del grupo parlamentario en la Cámara Baja y ha acabado con su nombramiento como secretaria de Gobiernos Autonómicos dentro del organigrama de Génova.

–¿A qué cree que se debe esa confianza del presidente nacional del PP en usted?

–No considero que sea confianca hacia mí particularmente, sino hacia el equipo del PP de la Región de Murcia, hacia las políticas que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Fernando López Miras, con bajadas de impuestos, simplificación administrativa, servicios de calidad en sanidad y educación, unos Presupuestos autonómicos que destinan ocho de cada diez euros a educación, sanidad y política social... Nunca antes la voz del PP de la Región se había tenido tanto en cuenta en Madrid, y yo creo que es una muestra de liderazgo y de autoridad por parte de nuestro presidente Fernando López Miras. No por casualidad se encomendó a nuestro presidente la tarea de la Ponencia de Estatutos del último congreso, que es una gran responsabilidad. Y no por casualidad, de las diez medidas que el presidente Feijóo ha fijado como prioritarias para los cien días primeros de gobierno, está el Pacto Nacional del Agua, que es tan importante para nuestra comunidad. Por lo tanto, es una muestra de confianza a la buena gestión que se está desarrollando en la Región de Murcia. Somos muy conscientes de esta responsabilidad histórica y creemos que lo vamos a hacer bien. Somos la esperanza de millones de españoles y no podemos fallar.

–¿Qué tarea le han encargado en la secretaría de Gobiernos Autonómicos que asume ahora?

–Como sabe, el Partido Popular tiene una gran fuerza territorial, no solo municipal, con más de 8.000 ayuntamientos, sino también autonómica, pues gobernamos en doce comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Eso supone el 80% de la población de España. Creo que es importante que estemos todos coordinados, por lo que el trabajo será de apoyo, de ayuda, de coordinación y, sobre todo, de colaboración. Los gobiernos autonómicos del Partido Popular son el dique de contención ante las políticas sectarias de Pedro Sánchez y ante la incompetencia en la gestión del Ejecutivo socialista. Mientras que las comunidades autónomas del Partido Popular son líderes en empleo, turismo, industria, crecimiento, educación y sanidad, vemos que en España estamos sin Presupuestos Generales del Estado, que llegan muy tarde las entregas a cuenta, que no llegan los fondos europeos, que hay retrasos en la alta velocidad y que sufrimos un apagón nacional.

–En el último congreso del PP se vivió un ambiente de euforia, como si se diera por hecho que la llegada de Feijóo a La Moncloa es inminente. Sin embargo, en 2023, pese a que el partido venía de arrasar en las elecciones municipales y autonómicas, finalmente no pudo gobernar. ¿Temen que pase lo mismo?

–Lo que se vio en el último congreso fue un partido unido, pues el presidente Feijóo salió elegido con el voto del 99,24% de los compromisarios. Y, sobre todo, fue un congreso de ilusión, del que salió un proyecto ilusionante, con una ponencia política muy clara que defiende los pilares del Partido Popular y con un proyecto de Estado, un proyecto de país, con un líder muy sólido que tiene las ideas muy claras. Frente a esto, lo que tenemos es un Gobierno que está acorralado por la corrupción. La mujer del presidente, el hermano del presidente, el fiscal general del Estado, el ex número dos del PSOE, las mordidas y comisiones ilegales, los audios machistas que salen cada día y que a mí, como mujer antes que como política, me producen vergüenza ajena. Estamos viendo que hay una corrupción sistémica del PSOE, que salpica a la Región de Murcia como hemos visto con las supuestas mordidas de las obras del soterramiento del AVE. La degradación es total y absoluta.

«De la anterior legislatura»

–Pero para gobernar, hay que ganar unas elecciones generales que, de momento, no se han convocado. ¿Cree que Pedro Sánchez, como dice, aguantará hasta 2027? ¿Se prepara ya el PP para el adelanto electoral?

–Nosotros trabajamos siempre día a día, por y para los ciudadanos, pero estamos preparados para gobernar porque, como ya le he dicho, tenemos un proyecto de país ilusionante, aunque advierto de que vamos a necesitar muchísimo trabajo para reconstruir todo lo que ha destruido Pedro Sánchez. Este Gobierno está finiquitado, y prueba de ello es que funciona con unos Presupuestos que no es que sean los del año pasado, es que son de la legislatura anterior, de una legislatura que ya no existe, y apoyados por unos grupos parlamentarios diferentes a los que hoy ocupan en el Congreso de los Diputados. Tiene una debilidad parlamentaria manifiesta, sobrevive a base de transacciones corruptas a los grupos independentistas, a base a vender el Estado a cualquier precio, al precio que le pidan sus socios en cada momento. Es una situación tan anómala que se tiene que acabar.

–Ustedes acusan al Gobierno central de ceder ante sus socios, pero en la Región el PP también ha cedido en bastantes cosas a Vox para que apruebe los Presupuestos. ¿Cómo cree que debe ser la relación entre PP y Vox?

–Como ya se dijo en el congreso nacional del partido, nuestro único cordón sanitario es a Bildu. Con ellos no vamos a hablar nada. Pero con el resto de partidos políticos se puede dialogar perfectamente, estamos abiertos a alcanzar acuerdos puntuales. Así ha sido en el caso de los Presupuestos de la Región, un acuerdo puntual y completamente legal. Le recuerdo que los Presupuestos han sido aprobados con los votos favorables del PP, por lo que son los Presupuestos del Gobierno del Partido Popular. Le voy a dar un dato muy clarificador. De los 6.700 millones de euros de los Presupuestos regionales, el acuerdo con Vox suma aportaciones por importe de 35 millones Es decir, solo un 0,52%.