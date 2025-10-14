La Región de Murcia centra su acción en la UE en salvaguardar el presupuesto y su capacidad de decisión en la PAC El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reúne con el Comisario de Agricultura y confía en que sea más receptivo a los intereses de la Región que su antecesor, de la familia europea de Vox

David Gómez Bruselas Martes, 14 de octubre 2025, 15:56

El relevo al frente de la Comisión de Agricultura y Alimentación en la Comisión Europea -en la que el luxemburgués Christophe Hansen, del PP europeo, reemplazó al polaco Janusz Wojciechowski, de la familia política de Vox- agrada al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien considera que el nuevo titular presenta una actitud más favorable a las reivindicaciones de que la Política Agraria Común (PAC) no sufra recorte presupuestario ni se limite la capacidad de decisión de las regiones sobre la misma, que son los principales caballos de batalla de la Región de Murcia en la Unión Europea.

El encuentro con Hansen fue el punto central de la agenda del jefe del Ejecutivo regional este martes en Bruselas, donde asiste a la Semana Europea de las Regiones y Ciudades del Comité de las Regiones. El presidente regional también tuvo una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Y es que el trabajo de la Comunidad en Europa, desde el pasado verano y durante los próximos dos años, pasa por presionar todo lo que se pueda para que evitar que las propuestas realizadas por la Comisión presidida por Ursula Von der Leyen prosperen tal y como están planteadas, sobre todo en lo referido a la PAC y a las políticas de cohesión.

En ese sentido, López Miras expuso al comisario de Agricultura y Alimentación que para la Región de Murcia es absolutamente necesario que no haya recorte presupuestario para la PAC en el Marco Financiero Plurianual del período 2028-2035. «Se tiene que mantener como mínimo el presupuesto que ya teníamos y hay que atender a la agricultura que invierte, a la industria agroalimentaria, también a la agricultura no solo subsidiada, sino aquella que es capaz de generar muchos puestos de trabajo y mucho crecimiento para las sociedades, como es, por ejemplo, la agricultura de la Región de Murcia», indicó Miras, quien exige también que las regiones europeas continúen «siendo partícipes de las decisiones que se tomen en la PAC y correa de transmisión a la hora de poner en marcha las ayudas», frente a la línea centralizadora en los Estados que persigue la propuesta inicial de la Comisión Von der Leyen.

«Desde el Gobierno de la Región entendemos que la propuesta de la PAC debe contener un mínimo obligatorio para los fondos agrícolas y sobre todo para las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que son aquellos que requieren de una inversión productiva, que no necesitan subsidios ni ayudas para sobrevivir, pero que utilizan la habilidad de financiación de la PAC para invertir, para crecer y para generar puestos de trabajo».

«Me voy muy satisfecho de la reunión, porque he podido transmitir al comisario las necesidades más importantes de nuestros agricultores y ganaderos, y porque le he visto receptivo», subrayó López Miras, quien acudió acompañado por los consejeros Marcos Ortuño y Sara Rubira a la reunión con Hansen, a quien invitó a visitar la Región. En este sentido, explicó que «hemos hablado del Trasvase Tajo-Segura, de lo imprescindible que es para que la Región de Murcia sea la 'Huerta de Europa', y el comisario ha coincidido plenamente en que la Estrategia de Resiliencia Hídrica debe reflejar las infraestructuras hídricas y los trasvases».

López Miras detalló a Hansen «lo bien que ha funcionado el trasvase Tajo-Segura, y lo importante que es no sólo para la agricultura, sino para la sociedad y para Europa en general. Le he visto en sintonía». En la reunión, ambos analizaron incluso «el plan hidrológico que ha aprobado Portugal, y hemos hablado de lo bien que lo están haciendo allí en materia hidrológica, y de cómo en España tendríamos que estar siguiendo también los pasos de lo que hacen en otros países».

«Competencia desleal» de Marruecos

El presidente también planteó al Comisario Europeo de Agricultura que el acuerdo comercial planteado entre la Unión Europea y Marruecos «no es admisible sus términos actuales», porque aboca a los agricultores de la Región de Murcia, de España y de la Unión Europea «a competir en condiciones de desigualdad con los agricultores de terceros países». De esta forma, exigió que el acuerdo tenga »cláusulas espejo, cláusulas de salvaguarda y reforzar los controles en fronteras« para poder aceptarlo.

Otro de los temas analizados fue el relevo generacional en el sector agrario, considerado fundamental para asegurar el futuro del campo. López Miras afirmó que «nos preocupa mucho este asunto» y explicó que su Ejecutivo «tiene su propia estrategia de relevo generacional», con un evento que se celebrará a finales de mes en Cieza, si bien «necesitamos que en este tema apoye también la Comisión Europea».

Reunión con la presidenta del Parlamento Europeo

Previamente a la reunión con el comisario, López Miras mantuvo un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a quien trasladó de primera mano la importancia que va a tener la Cámara de representación europea en tres cuestiones centrales para la Región de Murcia: la propuesta de reforma de la PAC, los nuevos fondos de cohesión europeos y el acuerdo comercial con Marruecos, «en los que la posición del Parlamento es fundamental».

En referencia a estos temas, López Miras recordó que «el veto lo tiene el Gobierno de España, pero si Sánchez y sus ministros no ejercen la defensa de los intereses de nuestro país, la última palabra la tendrá el Parlamento Europeo. Confío en que estos asuntos puedan ser bloqueados por el Parlamento Europeo si no son beneficiosos para la Región de Murcia ni para España, y las propuestas que ahora mismo hay sobre estas tres cuestiones no lo son».

En el encuentro también se trataron cuestiones vinculadas a la política europea de defensa, ya que López Miras preside el grupo de trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones. Concretamente el jefe del Ejecutivo autonómico analizó con Metsola los proyectos estratégicos que se desarrollan en la Región de Murcia y específicamente en Cartagena, como el programa Caetra.