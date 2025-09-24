La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Javier Carrión / AGM

Miras tilda de «escándalo» y «vergüenza» los últimos asuntos judiciales sobre el hermano y la mujer de Pedro Sánchez

El presidente de la Región de Murcia define la situación como «indigna» y recalca que «no es normal»

LA VERDAD

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:41

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tildó este miércoles de «escándalo» y «vergüenza» los últimos asuntos judiciales relacionados con el hermano y la esposa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

A preguntas de los periodistas, López Miras indicó que la opinión que le merecen las últimas noticias es «la misma que a cualquier español que no dependa laboral ni políticamente del Gobierno de Sánchez».

«Esto ya es indigno y, sobre todo, no es normal; nos estamos acostumbrando a que los secretarios de organización del Partido Socialista, la mano derecha de Pedro Sánchez, estén en la cárcel o a punto de entrar, a que el hermano del presidente del Gobierno ya esté camino del banquillo», afirmó.

También se refirió a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a quien «la acusan de haber cometido delitos sirviéndose de recursos de la presidencia del Gobierno, de recursos públicos», lo que Miras consideró «tan grave que es el único país del mundo o la única democracia del mundo donde está pasando».

«Creo que ya es momento de que podamos opinar, de que podamos hablar los españoles; creo que es momento de que se convoquen ya elecciones y los españoles digan si quieren seguir sintiendo esta vergüenza o quieren un Gobierno que vuelva a traer la dignidad a las instituciones», remarcó el presidente regional.

