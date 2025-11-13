La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando López Miras, este jueves, durante el acto militar de la Guardia Civil. Nacho García

Miras destaca la «deuda de gratitud» de la Región de Murcia con la Guardia Civil

Se hizo entrega, en un acto militar, de la enseña nacional donada por el Gobierno regional a la Quinta Zona de la Guardia Civil

LA VERDAD

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:57

Este jueves se hizo entrega de la bandera de España donada por el Gobierno regional a la Quinta Zona de la Guardia Civil, un gesto con el que quiso expresar la «permanente deuda de gratitud» que la Región de Murcia mantiene con el instituto armado por su labor diaria al servicio de los ciudadanos.

«La Guardia Civil es España, y la España de hoy debe mucho a la Guardia Civil», resaltó el presidente regional, López Miras, durante el acto militar, y recordó que el Cuerpo forma parte de la vida de la Región desde hace 181 años, «y siempre ha estado a nuestro lado». Así, subrayó que, durante esta trayectoria, su presencia ha sido «fundamental en episodios recientes especialmente duros, como el terremoto de Lorca, las danas o la pandemia», al igual que en otros sucesos más lejanos en el tiempo, «como las riadas de Santa Teresa».

En reconocimiento de ese trabajo, López Miras recordó que la Región de Murcia «está profundamente agradecida y orgullosa de la Benemérita, de su entrega y de su sacrificio», porque «sabemos bien que sin seguridad no hay libertad».

El jefe del Ejecutivo regional también se refirió a la importancia de potenciar a este cuerpo en la Región, y afirmó que «debemos reforzar todo cuanto hacemos en aras de nuestra seguridad. Por eso seguiremos ofreciendo cuanto esté en nuestras manos para acoger y ampliar los efectivos de la Guardia Civil en nuestra tierra».

En cuanto al acto militar celebrado este jueves, López Miras afirmó que «hemos hecho entrega de una enseña con la que la Región de Murcia expresa su más fiel compromiso con la soberanía nacional, así como su respeto y su máximo apoyo a la Guardia Civil, a la que tanto debemos».

«Al entregarles hoy la bandera de España, asumo el compromiso de que respetaremos y defenderemos a la nación que representa con honor, entrega y sacrificio, siguiendo el ejemplo de nuestra Guardia Civil», concluyó el presidente regional.

