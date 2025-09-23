El ministro de Turismo, de gira por la Región de Murcia

El ministro de Industria y Turismo del Ejecutivo de España, Jordi Hereu i Boher, visita esta semana la Región de Murcia, donde llevará a cabo ... una serie de actos institucionales y políticos, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Jordi Hereu, perteneciente al PSC y que fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011, llegará a Murcia este jueves 25, cuando está previsto que conozca el Museo Etnológico de la Huerta, situado en Alcantarilla, y mantenga posteriormente una reunión con el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, y los alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales socialistas en la Región de Murcia. Por la noche, el ministro estará en Cartagena, para presencial el desfile de salida de Aníbal hacia Roma, dentro de las fiestas de Cartagineses y Romanos que se celebran en la ciudad portuaria.

El viernes 26, el titular de Industria y Turismo estará presente en el Foro Avanza, que organiza la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) y prevé mantener un encuentro con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Juan María Vázquez. Su agenda de reuniones institucionales incluye también un cara a cara con el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, y con el delegado del Gobierno de España en la Región de Murcia, Francisco Lucas. Además, visitará la fábrica de Estrella de Levante.