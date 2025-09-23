El ministro de Turismo, de gira por la Región de Murcia
Jordi Hereu prevé asistir al foro de la empresa familiar, conocer las fiestas de Cartagineses y Romanos y reunirse con Vázquez, López Abad y Francisco Lucas
Martes, 23 de septiembre 2025, 16:50
El ministro de Industria y Turismo del Ejecutivo de España, Jordi Hereu i Boher, visita esta semana la Región de Murcia, donde llevará a cabo ... una serie de actos institucionales y políticos, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.
Jordi Hereu, perteneciente al PSC y que fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011, llegará a Murcia este jueves 25, cuando está previsto que conozca el Museo Etnológico de la Huerta, situado en Alcantarilla, y mantenga posteriormente una reunión con el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, y los alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales socialistas en la Región de Murcia. Por la noche, el ministro estará en Cartagena, para presencial el desfile de salida de Aníbal hacia Roma, dentro de las fiestas de Cartagineses y Romanos que se celebran en la ciudad portuaria.
El viernes 26, el titular de Industria y Turismo estará presente en el Foro Avanza, que organiza la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) y prevé mantener un encuentro con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Juan María Vázquez. Su agenda de reuniones institucionales incluye también un cara a cara con el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, y con el delegado del Gobierno de España en la Región de Murcia, Francisco Lucas. Además, visitará la fábrica de Estrella de Levante.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.