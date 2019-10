Teresa Ribera: «El Ministerio no va a sustituir al Gobierno regional en la crisis del Mar Menor» La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. :: / MITECO La ministra de Medio Ambiente en el Gobierno central quiere «mejorar» el proyecto de 'vertido cero' con filtros verdes y restauración natural MIGUEL ÁNGEL RUIZ Domingo, 20 octubre 2019, 12:39

El Mar Menor ha irrumpido bruscamente en la agenda de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 1969), que el miércoles pasado se desplazó a la Región de Murcia para comprobar personalmente el mal estado de la laguna y reunirse con el presidente de la Comunidad Autónoma y todos los sectores afectados. Tiene claro que, sin renunciar a una parte de su responsabilidad, debe ser Fernando López Miras quien lidere la recuperación del humedal. Atiende a 'La Verdad' por teléfono el jueves desde su despacho, en Madrid, aún impactada por las imágenes de miles de anguilas y otras especies boqueando y tratando de escapar del agua por la falta de oxígeno.

-¿Esperaba ver algo así en el Mar Menor?

-Las imágenes de ese día son dramáticas para cualquiera con un mínimo de sensibilidad. Y entiendo además que son traumáticas para los vecinos y habitantes de la Región, es muy duro ver así una joya natural que mucha gente aún recuerda en su máximo esplendor. Así me lo confirmó mi encuentro no solo con el presidente y el consejero, sino también con los alcaldes, colectivos sociales, la comunidad científica, los ecologistas, los pescadores, que han sido los primeros en sufrir el impacto en su vida cotidiana, la gente por la calle... A todos los vi en estado de 'shock' y con una preocupación e indignación profundas. Aunque uno se lo pueda imaginar, venir y comprobarlo sobre el terreno es muy emotivo.

-¿Qué vio el miércoles al recorrer en barco el Mar Menor?

-La metáfora simplificada es la de una piscina en invierno, y eso me impactó mucho. Una piscina en invierno está verde, no se ve el fondo y a veces huele mal. Eso es lo que se veía, y cuando eres consciente del sitio en el que estás, es sobrecogedor. Porque no es una piscina de un lugar de vacaciones en invierno, sino una maravilla de la naturaleza.

-El Gobierno regional esperaba que tomara las riendas, que hiciera alguna propuesta o anunciara medidas inmediatas. Su visita les ha decepcionado.

-El Gobierno regional nos ha trasladado de manera sincera una preocupación muy profunda que siente que le desborda, y pide ayuda. Y yo creo que forma parte de lo que haría cualquier buen vecino: atender una petición como esta. Sobran palabras subidas de tono y se necesita trabajar muy intensamente y codo con codo. Para eso existen las instituciones, para resolver problemas.

-Habló de «acompañar» al Gobierno regional en la recuperación del Mar Menor. ¿Hasta dónde llega el compromiso del Ministerio?

-Creo que una cosa es trabajar codo con codo y otra es desplazar, como si aplicásemos un artículo 155, las competencias y la responsabilidad de cada uno, porque eso sería enormemente peligroso desde el punto de vista de la solvencia, la aceptación e incluso la capacidad jurídica para actuar. Nosotros no vamos a sustituir al Gobierno de la Región de Murcia ni sus responsabilidades. Lo que sí vamos a hacer es una lectura lo más rigurosa, exhaustiva y comprometida de nuestras competencias, que las tenemos, y acompañaremos hasta donde el Gobierno regional quiera, en el ejercicio de las suyas. No quise adelantar ninguna medida concreta porque me parecía que una cuestión elemental de respeto es escuchar a la gente.

-¿Siente que le piden que solucione desde Madrid una catástrofe ambiental generada en su mayor parte por actores y políticos locales? ¿Que le cargan el muerto?

-No me gusta hablar en esos términos, creo que las responsabilidades pueden ser comunes pero diferenciadas. El Estado tiene algunas competencias, pero la mayor parte, junto con la orientación y priorización de usos y actividades, cuando entran en contradicción con los valores naturales, siempre son fruto de las decisiones locales. El estado actual del Mar Menor se corresponde con lo que ha sido la realidad de Murcia durante muchos años. En otras partes de España, donde el Estado tiene las mismas competencias, no han ocurrido estas cosas. Yo creo que no vale decir 'no quiero saber nada del pasado', ni 'todos son iguales', pero tampoco 'por eso no hago nada'. Mi responsabilidad en estos momentos es hacer todo lo que esté en nuestra mano, haciendo una lectura amplia y comprometida, pero no voy a sustituir al Gobierno de Murcia en esta crisis y no es legítimo pretender que a partir de ahora toda la responsabilidad es nuestra y que si en dos o tres meses no lo hemos resuelto es nuestra culpa. Me parece que eso no es tolerable.

-¿En qué términos le ha pedido ayuda el presidente Fernando López Miras?

-Ni el presidente ni el consejero me han dicho que a partir de ahora es todo de mi responsabilidad; sí me han pedido ayuda. No me han exigido 'resuelva usted todo', sino que me han dicho: 'Por favor, ayúdanos y nosotros hacemos lo que nos digas'. Y lo que yo he dicho es: 'Por supuesto, hacemos todo lo que está en nuestra mano y vemos con vosotros cómo podemos hacerlo, pero debéis ser vosotros quienes ejerzáis vuestras competencias'.

Así lo ve Imagen «sobrecogedora» «Ahora parece una piscina en invierno, cuando el agua está verde, no se ve el fondo y a veces huele mal» Colaboración «Para ningún político o partido debe de ser fácil pedir ayuda por sentirse desbordados, como han hecho ellos» Agresiones históricas «El estado actual se corresponde con la realidad de Murcia durante muchos años» Los agricultores «Las mediciones sobre acumulación de nitratos se corresponden con su actividad, y se lo dije» Aliviar el acuífero «Ya se estudia bombear desde el Albujón, pero hay que ver dónde va y cómo se trata» Joya de la naturaleza «El Mar Menor es uno de los humedales más singulares de Europa»

-O sea, que debe ser él quien lidere la estrategia de recuperación ambiental.

-Si yo fuera el presidente de Murcia viviría esto como una oportunidad importante de plantear a la sociedad qué futuro quiere para la Región, porque el Mar Menor es emblemático; toca el espíritu y la identidad murciana en su alma más profunda. Evidentemente, tienen inercias que seguramente les preocupan y les dan miedo porque en gran medida explican cómo estamos ahora. También nos piden ayuda para no sentirse solos en esos conflictos, pero tienen que ser ellos, y no el Gobierno de la nación, los que digan cómo hay que resolverlo porque inmediatamente nos dirían que no tenemos competencias, que no conocemos la realidad local... y seguramente tendrían razón. ¿Quién conoce mejor que nadie la realidad local? ¿Quién tiene la capacidad legal y la legitimidad para centrar el debate sobre modificaciones estructurales y el orden de prioridades que permitan rescatar los valores del activo natural más importante de la Región de Murcia? ¡Pues el Gobierno de Murcia! Y nosotros estaremos junto a ellos a tope, pero en lo que nos toca, no sustituyéndolo.

-¿Confía en la capacidad del Gobierno regional para revertir la situación?

-Yo no quiero prejuzgar nada, pero sí puedo decir que en la reunión que tuve el miércoles con el presidente, y en las dos ocasiones en que he tenido la oportunidad de hablar con el consejero, los he sentido muy preocupados y deseando encontrar maneras de resolver la cuestión. Para ningún político ni para ningún partido debe de ser fácil pedir ayuda por sentirse desbordados como lo han hecho ellos, así que confío en la sinceridad de su compromiso.

Protección para nada

-Insiste en aplicar la normativa existente, más que en crear nuevas leyes de protección.

-Fíjese: resulta que es un espacio que cuenta con muchas figuras especiales de protección, todas declaradas por la Comunidad Autónoma y también de su competencia, y nos encontramos con una realidad que lamentablemente desmiente esas calificaciones legales. El Mar Menor es para el Ministerio muy simbólico e importante porque es uno de los humedales más interesantes y singulares de Europa. Y de algún modo resulta conmovedor imaginar que es una especie de mar Mediterráneo a escala: casi cerrado, sobre el que se producen variaciones importantes desde el punto de vista ambiental, con cambios en los patrones climáticos y meteorológicos, con presiones múltiples que vienen de una línea de costa hiperpoblada, con un aprovechamiento para el desarrollo económico muy importante en distintos frentes, como turismo, agricultura y pesca, asentamientos humanos e infraestructuras variadas. Y no es culpa de nadie, pero colapsa. Es algo que ahora vemos en el Mar Menor pero que nos avisa de lo que puede pasar en el Mediterráneo si no reaccionamos.

-¿Debe implicarse la UE?

-Sí, desde el conjunto de la sociedad española hay que prestar atención a lo que pasa en el Mar Menor. Por eso hay que buscar también el apoyo de la Comisión Europea, pero nada de esto se puede hacer si no entendemos que hay un nivel muy alto de responsabilidad local.

-Ha tenido la oportunidad de hablar con todos los sectores; ¿tiene ya un diagnóstico claro?

-Me encontré con todos los colectivos y fueron muy claros, tanto en el compromiso con este problema como con el diagnóstico de las presiones al Mar Menor desde tierra, que está bastante bien orientado. Son varias y en distinta gradación [ordenación del territorio y urbanismo; actividad agrícola y ganadera; y saneamiento urbano] y requieren de un planteamiento estructural profundo más que de medidas llamativas. En este tiempo que tenemos hasta la semana que viene [día 25 de octubre], cuando está prevista una reunión de seguimiento de la comisión de seguimiento del plan de 'vertido cero', tenemos tiempo para analizar ideas.

-¿Empezarán sacando agua del acuífero desde la rambla del Albujón?

-La CHS está trabajando ya en ello porque no se trata solo de bombearla desde el Albujón, sino sobre todo dónde va y cómo se trata. Se están valorando distintas opciones.

-Usted se cuida de no cargar toda la culpa a los agricultores, pero todos los datos son tajantes: el acuífero acumula 300.000 toneladas de nitratos procedentes de la actividad agraria desde que se puso en marcha el Trasvase Tajo-Segura hace 40 años. Lo dice el estudio del proyecto de 'vertido cero'.

-A los agricultores ya les dije que las mediciones sobre acumulación de nitratos se corresponden con su actividad, y no entro en si es un acumulado histórico o reciente, pero está claro cuál es el origen. Entonces hay que cortar todo lo que sea ilegal y preguntarnos si cabe todo lo que puede ser legal o autorizado. Si todo lo hacemos bien pero tenemos un problema muy grande, a lo mejor hay que plantearse cómo hacerlo mejor.

-Los agricultores se sienten atacados injustamente, dicen que siempre han actuado dentro de la ley.

-Los representantes del sector agrario, que están preocupados porque se ven en el centro del debate público, me transmitieron que están dispuestos a hacerlo mejor. Han nacido allí, son de allí, quieren vivir allí y quieren que sus hijos y sus nietos se sientan orgullosos, así que tendrán que plantearse entre ellos mismos de qué manera pueden aportar soluciones. Deben hacer un análisis honrado y honesto, y seguro que se les ocurren ideas y todo el mundo lo agradecerá.

-¿Hay que reducir cultivos, eliminarlos por completo en la franja más próxima a la laguna?

-Ese es un debate que corresponde hacer en Murcia, no en el Ministerio para la Transición Ecológica, ni en el Instituto Geológico y Minero, ni en el CSIC ni desde la comunidad científica. Los investigadores están aportando los datos y yo digo que el estado de calidad de las aguas y de la laguna no admite engaño. A la vista de los análisis, se puede apuntar al origen estructural del problema, y por tanto habrá que abordar cambios también estructurales para solucionarlo. Ahora bien, ¿quién tutela ese debate social? Yo creo que debe hacerlo el Gobierno de Murcia.

-¿Se identifica con el proyecto de 'vertido cero' que dejó preparado el anterior Gobierno [de Mariano Rajoy] y ha aprobado el suyo?

-Creo que aborda algunas de las cuestiones del Mar Menor, sobre las que a lo mejor aún hay capacidad de mejora y ampliación; y hay otras cuestiones que no aborda, por lo que tendremos que avanzar hacia una visión más integral, porque si solo tomamos como referencia el vertido de nitrógeno... Hay que trabajar en los nitratos, pero sobre todo en el conjunto del espacio natural.

-¿Se refiere a filtros verdes y a recuperar humedales, dunas y zonas inundables?

-Por supuesto, eso es fundamental. Todas esas medidas son buenas y nos gustaría proponer que algunas de estas soluciones basadas en la naturaleza sean parte de la respuesta a lo que necesita el Mar Menor.