El Ministerio quiere prohibir el tabaco en terrazas, campus y zonas de ocio al aire libre

Sociedades médicas, asociaciones de pacientes y organizaciones científicas llevan tiempo reclamando al Ministerio de Sanidad que dé un paso adelante y apruebe la prometida nueva ... Ley Antitabaco, una norma llamada a ampliar los espacios libres de humo y a tratar de reducir las elevadas tasas de tabaquismo, sobre todo en jóvenes y adolescentes.

El Ministerio respondió este jueves a este llamamiento y reveló cuáles son sus planes, que pasan por prohibir el tabaco no solo en las terrazas de bares y restaurantes, sino también en otros espacios al aire libre como zonas exteriores de ocio, marquesinas del transporte público, instalaciones deportivas, campus universitarios y patios de centros educativos. El borrador del anteproyecto de Ley Antitabaco también contempla la prohibición en vehículos de uso laboral. «El nuevo texto legal aumentará los entornos públicos libres de humo con el fin de proteger a la población y desnormalizar el consumo de tabaco en lugares compartidos», explicó Sanidad en un comunicado, después de que la ministra, Mónica García, hubiese adelantado por la mañana algunas de las novedades de la ley en una entrevista en la cadena Ser.

En el comunicado, la ministra ahondó en esta idea: «Es la hora de ser ambiciosos en la lucha contra el tabaquismo, una de las principales amenazas para la salud pública que causa el 30% de los cánceres».

Una de las novedades más importantes será la equiparación normativa de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado con el tabaco convencional. Como consecuencia, estará prohibido 'vapear' en los mismos lugares en los que está prohibido fumar. «El Real Decreto que desarrolla esta regulación ya ha sido remitido al marco europeo para su evaluación y alegaciones», explicó el Ministerio.

Los nuevos espacios sin humo que se plantean en el anteproyecto «están avalados por la evidencia científica, por la experiencia internacional y por las recomendaciones de la Unión Europea. Además, están respaldados por una mayoría de ciudadanos, también fumadores, que nos piden ser firmes contra la lacra del tabaco», subrayó Mónica García. Son espacios en los que puede haber menores de edad, embarazadas u otras personas vulnerables, recordó.

El anuncio, sin embargo, no viene acompañado de plazos concretos. «Esperamos que el borrador de la ley pueda ver la luz pronto y sea una realidad lo antes posible. Cada espacio ganado al humo del tabaco es un espacio ganado a la salud y a la vida», señaló el Ministerio.

El camino de este borrador hasta convertirse en ley no será fácil. El punto de partida es el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, aprobado el año pasado en el Consejo Interterritorial no sin dificultades. Las comunidades del PP lo apoyaron en el último minuto, tras verse presionadas por el posicionamiento unánimemente favorable de las sociedades científicas, y después de que la ministra de Sanidad hiciese algunas concesiones, como la inclusión de una referencia a la financiación.

Con la nueva Ley Antitabaco, se repite de momento el escenario. La Consejería de Salud respondió este jueves al anuncio del Ministerio con argumentos similares a los utilizados en su día para rechazar el Plan contra el Tabaquismo. En un comunicado, este departamento señaló: «El Gobierno de la Región de Murcia tiene un compromiso inquebrantable contra el tabaco, y desde la Consejería de Salud seguimos trabajando en la línea de prevención y reducción del consumo. Pero una decisión de estas características, como la prohibición de fumar en determinados espacios, requiere de un consenso entre administraciones y con sectores afectados».

La Consejería aseguró que, «lamentablemente, el Gobierno de España no ha consensuado con las comunidades estas medidas que pretende implantar, ni tampoco ha abordado cómo financiar su aplicación».

«Prima el conflicto político»

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) lamenta que el clima político amenace el desarrollo tanto de la Ley Antitabaco como del resto de medidas planteadas en el Plan. «Estamos viendo cómo el conflicto político está en estos momentos mucho más presente que la salud de las personas. Asistimos con mucha preocupación a estas reacciones de las comunidades autónomas, porque si a sus responsables sanitarios les preguntas fuera de los focos, todos te van a responder que están a favor del control del tabaquismo», reflexiona Asensio López, ex director gerente del Servicio Murciano de Salud y actual coordinador del Programa de Actividades Preventivas de Semfyc.

«Prima el conflicto político sobre la salud de las personas», lamenta Asensio López, de Semfyc

Semyfc estuvo esta semana en el Congreso de los Diputados junto a la Asociación Española contra el Cáncer y la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria para lanzar un manifiesto de alerta ante «los nuevos productos del tabaco». El vapeo «no es inocuo», alertaron estas organizaciones. Son productos que contienen «sustancias cancerígenas» y que aumentan «el riesgo cardiovascular y respiratorio».

La Asociación Contra el Cáncer se posicionó este jueves a favor de los planes del Ministerio: «Valoramos y apoyamos las medidas anunciadas por la ministra de Sanidad de ampliar los espacios sin humo para proteger la salud de la población española, así como el aumento del precio de la cajetilla del tabaco. Estas medidas tienen evidencia científica y ya se han mostrado eficaces para la reducción del consumo y la desnormalización del consumo del tabaco».

La asociación estima que entre 2020 y 2024 «ha habido un incremento de un 10%» en el número de jóvenes fumadores. En la Región de Murcia hay 32.794 jóvenes entre 15 y 24 años que fuman a diario, según estas estimaciones.

La Aecc estima que en la Región de Murcia hay más de 32.000 jóvenes de 15 a 24 años que fuman a diario

Las universidades ya apuestan por espacios sin humo

Los campus universitarios, también en sus instalaciones exteriores, serán espacios sin humo si el anteproyecto sale adelante. Las universidades de la Región no solo aplauden la medida, sino que llevan años aplicando medidas encaminadas en esa dirección. De hecho, si la Universidad de Murcia no ha prohibido aún el uso del tabaco en sus campus ha sido porque la legislación actual no ampararía la medida en los espacios al aire libre.

Integrada en la red de Universidades Promotoras de Salud, una alianza entre instituciones universitarias que pretenden mejorar las condiciones para la salud y bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria, la UMU lleva años desarrollando campañas para frenar el tabaquismo en sus cinco campus. «Hemos celebrado ya una edición del programa de deshabituación tabáquica con Proyecto Hombre, y vamos a firmar un convenio con la Asociación Española Contra el Cáncer para fijar espacios libres de humo también en los exteriores», explica la vicerrectora de Ciencias de la Salud y Servicios a la Comunidad Universitaria de la UMU, Paloma Sobrado, quien remarca que las acciones buscan la sensibilización de la comunidad universitaria «sobre los perjuicios del tabaco para quienes lo consumen y para quienes están a su alrededor».

En la Universidad Católica también han reducido en la medida de lo posible los espacios donde está permitido fumar. Sin llegar a la prohibición en los exteriores, que la ley no ampararía, sí que han delimitado un único punto reservado para quien fume. En la Universidad Politécnica de Cartagena también secundan la propuesta del Ministerio de Sanidad.

Tanto en la UMU como en la UCAM, con campus urbanos ubicados en el centro de la ciudad, la prohibición afectaría también a todos los ciudadanos que circulan por los exteriores a diario.