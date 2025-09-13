La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción del tablero del nuevo viaducto de alta velocidad junto a Totana, que pasa por encima de la autovía. MITMA

El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud

El ministro Óscar Puente señala que la inversión en la línea Murcia-Almería alcanza ya los 3.600 millones de euros

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:58

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, destaca que construcción de la nueva línea de alta velocidad Murcia-Almería «es imparable». «Estamos levantando un viaducto de casi 1 km de longitud y 17 metros de altura en Totana, por encima de la Autovía del Mediterráneo para continuar nuestro camino hacia Andalucía y hacer realidad un nuevo tramo del Corredor Mediterráneo», indica en su cuenta X.

Subraya que el Gobierno de España está invirtiendo ya más de 3.600 millones de euros «y superando verdaderos retos constructivos y tecnológicos de todo tipo para completar la primera conexión ferroviaria directa entre Murcia y Almería, las dos grandes capitales del sureste peninsular y puntos clave del Corredor Mediterráneo, tanto para la movilidad de los viajeros como para el intercambio de mercancías».

Las últimas previsiones del Ministerio consisten en conectar Almería con el Corredor Mediterráneo en el año 2027, para lo cual tendrán que estar terminados todos los tramos en construcción, y en particular el soterramiento de las vías en Lorca. En un primera fase se baraja restablecer el servicio de Cercanías entre Murcia y la estación de San Diego de Lorca con trenes electrificados.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5 Muere un operario y otro resulta herido en un atropello múltiple en el centro de Lorca
  6. 6 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  7. 7 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  8. 8 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla
  9. 9

    La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP
  10. 10

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud

El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud