El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud El ministro Óscar Puente señala que la inversión en la línea Murcia-Almería alcanza ya los 3.600 millones de euros

Manuel Buitrago Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:58

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, destaca que construcción de la nueva línea de alta velocidad Murcia-Almería «es imparable». «Estamos levantando un viaducto de casi 1 km de longitud y 17 metros de altura en Totana, por encima de la Autovía del Mediterráneo para continuar nuestro camino hacia Andalucía y hacer realidad un nuevo tramo del Corredor Mediterráneo», indica en su cuenta X.

Subraya que el Gobierno de España está invirtiendo ya más de 3.600 millones de euros «y superando verdaderos retos constructivos y tecnológicos de todo tipo para completar la primera conexión ferroviaria directa entre Murcia y Almería, las dos grandes capitales del sureste peninsular y puntos clave del Corredor Mediterráneo, tanto para la movilidad de los viajeros como para el intercambio de mercancías».

Las últimas previsiones del Ministerio consisten en conectar Almería con el Corredor Mediterráneo en el año 2027, para lo cual tendrán que estar terminados todos los tramos en construcción, y en particular el soterramiento de las vías en Lorca. En un primera fase se baraja restablecer el servicio de Cercanías entre Murcia y la estación de San Diego de Lorca con trenes electrificados.