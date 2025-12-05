La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos vecinos de Lorca caminan junto al canal del postrasvase Tajo-Segura. Jaime Insa

El Ministerio frena la revisión de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura

Transición Ecológica no llevará al próximo Consejo Nacional del Agua las nuevas normas de regulación; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, destaca el «diálogo» establecido con el Gobierno central

Manuel Buitrago
Alberto Sánchez

Manuel Buitrago y Alberto Sánchez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

Las nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura no entrarán en vigor a principios de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica ha frenado ... la revisión de estas normas de regulación del acueducto al no llevar la propuesta de cambio al Consejo Nacional del Agua del próximo 18 de diciembre. Regantes y gobiernos autonómicos del Levante estaban pendientes de los pasos que daría el departamento de la vicepresidenta Sara Aagesen de cara a la cita antes de final de año de este órgano consultivo de la planificación hidrológica en España.

