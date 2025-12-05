El Ministerio frena la revisión de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura

Las nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura no entrarán en vigor a principios de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica ha frenado ... la revisión de estas normas de regulación del acueducto al no llevar la propuesta de cambio al Consejo Nacional del Agua del próximo 18 de diciembre. Regantes y gobiernos autonómicos del Levante estaban pendientes de los pasos que daría el departamento de la vicepresidenta Sara Aagesen de cara a la cita antes de final de año de este órgano consultivo de la planificación hidrológica en España.

El orden del día de la convocatoria que ha enviado el Ministerio no recoge dicha revisión de las reglas, por lo que el Gobierno central mantendrá todavía más la incógnita de cómo se formulará la adaptación de la regulación del Trasvase a los nuevos caudales ecológicos del Tajo. El 1 de enero el volumen mínimo que deberá circular entre la presa de Bolarque y Aranjuez (el tramo del Tajo que afecta a las cantidades que se envían al Segura) ascenderá a 8 metros cúbicos por segundo. Transición Ecológica mantiene así la subida progresiva de los caudales en la cuenca cedente.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, celebra la exclusión de las nuevas reglas para el próximo Consejo Nacional del Agua y destaca «la importancia del diálogo» en el trabajo realizado hasta ahora con el Miteco, según trasladan fuentes oficiales, que han confirmado el descarte de este asunto en la reunión. El también secretario general de los socialistas murcianos remarca que seguirá trabajando junto a su partido «para poner en marcha alternativas que complementen el trasvase Tajo-Segura, así como las medidas necesarias para garantizar agua en la Región».

El Miteco sí ha incluido para su debate y aprobación el proyecto que orden que recoge los nuevos planes de sequía de las cuencas hidrográficas de España, entre ellas la del Segura, y la normativa sobre el nuevo sistema de información para los registros protegidas en las distintas demarcaciones. Las mismas fuentes subrayan que el tema de las reglas de explotación tampoco se debatirán en el apartado de ruegos y preguntas.

"Frente a quienes rompen puentes y pierden toda capacidad de intermediación y, por tanto, de ofrecer soluciones, Francisco Lucas seguirá centrado en aportar respuestas a la Región, trabajando lejos del ruido, con rigor y voluntad de acuerdo", inciden desde el PSRM.

Propuesta de las reglas para 2026

La adaptación de las reglas de explotación del Trasvase al nuevo caudal ecológico que circulará por el Tajo el próximo año suponía la modificación de la normativa estatal que recoge esa regulación de la infraestructura, previa votación en el Congreso de los Diputados. Esa adecuación suponía para 2026 un recorte medio de 78 hectómetros cúbicos, hasta mantener un volumen total de 248 hm3.

El paso de la revisión de las reglas por el Trasvase por la Cámara baja es obligatorio al elevar el Ministerio el suelo del nivel 3 para que el acueducto se mantenga activo solo si en los pantanos de cabecera hay un mínimo de existencias conjuntas de 446 hm3 (ahora son 400).

La propuesta presentada por el Ministerio el pasado mes de abril planteaba para el próximo año un nivel 1 del Trasvase donde se siguiera manteniendo un envío de 60 hm3, pero cuando el agua embalsada en la cabecera del Tajo fuera de 1.600 hm3 (ahora 1.400), un volumen muy complicado de alcanzar. El nivel 2 se recortaría de 27 a 23 hm3 y el nivel 3 de 20 a 10 hm3.

En 2027 se alcanzaría el peor escenario para el Trasvase, cuando el caudal ecológico del Tajo alcance los 8,65 m3/s. Entonces, la adaptación de las reglas a ese volumen implicaría un recorte del 50% del agua para el regadío del Levante que se beneficia del acueducto.