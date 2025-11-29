La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presa del embalse de Entrepeñas, en Guadalajara. G. Navarro

Las demandas de agua en el Tajo no se han visto perjudicadas por los trasvases al Segura

La CHT reconoce que no es capaz de «cuantificar fiablemente» el impacto que tienen los envíos al Levante en el tramo del río que afecta al acueducto

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:30

El Trasvase Tajo-Segura aprovecha el agua excedentaria de los embalses de Entrepeñas y Buendía, es decir, capta recursos cuando entre ambas presas almacenan más ... de 400 hectómetros cúbicos, el límite que marca el cierre del acueducto. Bajo esta premisa, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha reconocido que los envíos al Levante no han perjudicado a las demandas de agua en torno al Tajo: «No se ha producido ningún déficit en los usos consuntivos de la cuenca del Tajo atribuible a la falta de recursos en Entrepeñas y Buendía». Añade que la gestión del acueducto «habría conseguido que lo trasvasado hasta ahora hayan sido, en principio, recursos excedentarios».

