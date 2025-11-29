Las demandas de agua en el Tajo no se han visto perjudicadas por los trasvases al Segura

El Trasvase Tajo-Segura aprovecha el agua excedentaria de los embalses de Entrepeñas y Buendía, es decir, capta recursos cuando entre ambas presas almacenan más ... de 400 hectómetros cúbicos, el límite que marca el cierre del acueducto. Bajo esta premisa, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha reconocido que los envíos al Levante no han perjudicado a las demandas de agua en torno al Tajo: «No se ha producido ningún déficit en los usos consuntivos de la cuenca del Tajo atribuible a la falta de recursos en Entrepeñas y Buendía». Añade que la gestión del acueducto «habría conseguido que lo trasvasado hasta ahora hayan sido, en principio, recursos excedentarios».

El organismo de cuenca muestra estas conclusiones en el documento de 'Esquema provisional de Temas Importantes' para la cuarta planificación hidrológica del Tajo, la guía que expone a qué peligros se enfrentan los objetivos que se marca la cuenca de cara al siguiente ciclo 2028-2033, y qué soluciones hay. El Ministerio para la Transición Ecológica sacó ayer a información pública estas piezas clave de los futuros planes de cuenca, y la CHT dedica un apartado a los «efectos del trasvase del Acueducto Tajo-Segura en la cuenca del Tajo».

La CHT advierte de antemano de un «posible incremento» de las captaciones de recursos en la cabecera del Tajo de cara a la próxima planificación para cubrir el aumento del abastecimiento en la Comunidad de Madrid (hasta 60 hm³/año). «Aunque aún es algo prematuro, las previsiones de incremento de la demanda y de agravamiento de los efectos del cambio climático» refuerzan para el organismo los resultados de los modelos de disponibilidad de agua que ha realizado para las existencias conjuntas en los dos embalses de cabecera. Estima que dichas reservas «estarían con mucha frecuencia en nivel 3 (según las reglas de explotación del Trasvase) y con cierta asiduidad en nivel 4».

Adelanta, incluso, que con estas previsiones encima de la mesa «no hay que obviar que la toma de caudales en el eje del Tajo se contrapone a los intereses» de los usuarios del Trasvase en Murcia, Alicante y Almería, «por lo que existirá una oposición social, política y mediática procedente del Levante español, aunque se carezca de una base jurídica para soportarla».

Hiperregulación en cabecera

El esquema de temas importantes en el Tajo se hace público antes de que el Ministerio resuelva el cambio en las reglas de explotación para adecuar el uso del Trasvase a los nuevos caudales ecológicos, marcados en el plan vigente. Dichos volúmenes mínimos provocarían un recorte de más de 120 hectómetros al año a partir de 2027, con el regadío asociado al Trasvase como principal perjudicado en el Levante (tendrá un 50% menos de agua disponible).

El Ministerio sigue sin despejar las dudas, mientras que la Confederación del Tajo llega a decir en su documento que «resulta complejo cuantificar fiablemente» el impacto «negativo» sobre «el tramo que va desde el embalse de Bolarque hasta la confluencia con el río Jarama» que provoca el Trasvase al detraer el «44% de los recursos disponibles» en Entrepeñas y Buendía.

Añade, además, que el impacto hidromorfológico que padece ese tramo (cuya subida del caudal ecológico es lo que provocaría el recorte de agua al Levante) «está más relacionado con la hiperregulación de los embalses de Entrepeñas y Buendía que con la propia detracción de caudales excedentarios». La puesta en marcha del régimen completo de caudales ecológicos «debería contribuir a mitigar parte de estos impactos», concluye la Confederación Hidrográfica.