Más de 8 millones para proyectar a los grupos de excelencia científica Las ayudas de la Fundación Séneca comprometen a los investigadores a dar el salto a las convocatorias nacionales e internacionales

Fuensanta Carreres Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:55

Los investigadores más punteros de la Región recibirán un impulso económico de hasta 400.000 euros para lanzar su trabajo científico y tratar de posicionarlo en otras convocatorias nacionales e internacionales. El Gobierno regional, a través de la Fundación Séneca, destinará 8 millones de euros hasta 2028 para financiar durante los próximos cuatro años la consolidación de los grupos y unidades de excelencia científica de la Región. La inversión, de dos millones de euros al año, convierte esta convocatoria en «una de las más relevantes del ecosistema regional de ciencia e innovación», ha remarcado el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez. «El objetivo es garantizar un apoyo estable, flexible y adaptado a las necesidades de los equipos de investigación de mayor nivel, favoreciendo su proyección nacional e internacional».

La convocatoria establece que cada grupo de excelencia podrá optar a un máximo de 100.000 euros anuales, hasta alcanzar un total de 400.000 euros durante los años de duración del programa. Las ayudas se dirigen a grupos consolidados que acrediten una trayectoria de excelencia y una composición de investigadores de alto nivel, para que desarrollen planes estratégicos de actividades de I+D+i con impacto global. Al finalizar el periodo de 4 años, los grupos podrán solicitar la ampliación de sus actividades por un año más con cargo al programa.

Según explicó Juan María Vázquez, «la convocatoria supone un respaldo sin precedentes a los equipos científicos más consolidados de nuestra Región. Con ella, queremos asegurar que los grupos de excelencia puedan afrontar nuevos retos con la estabilidad y los recursos que necesitan. Pretendemos una mayor presencia de nuestros grupos en los programas de excelencia de la Unión Europea, así como en las unidades de excelencia María de Maeztu y centros de excelencia Severo Ochoa».

En la presentación este lunes de la apertura de la convocatoria, el titular de Universidades e Investigación de la Región de Murcia ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Murcia, José Luján; el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler; la rectora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Josefina García; el director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-Csic), Pedro Martínez; la directora del Instituto Español de Oceanografía, Elena Chaves; y la directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, Fuensanta Martínez.

Los equipos de investigación podrán, entre otras acciones, incrementar su producción científica de alto nivel, adquirir equipamiento altamente especializado, atraer talento internacional, transferir y proteger conocimientos y técnicas, aumentar la cooperación público-privada en proyectos de investigación, generar empresas de base tecnológica o competir en programas internacionales altamente exigentes que atraigan recursos adicionales para la ciencia regional.

Consolidar la actividad de las unidades y consorcios de excelencia científica en la Región de Murcia permitirá mejorar su capacidad competitiva, aumentar el impacto de su producción científica y reforzar la transferencia de resultados hacia las empresas, los sectores productivos y las políticas públicas.

Los avances científicos y tecnológicos se traducirán en conocimiento, productos, servicios, políticas públicas o mejoras sociales que repercutan directamente en la vida de las personas y dinamicen la economía regional. La convocatoria de 2025 comenzará a ejecutarse en 2026, identificando a los grupos y unidades de investigación consolidados en distintas áreas del conocimiento, desde las ciencias experimentales y tecnológicas hasta la salud, las ciencias sociales o las humanidades. Además, los grupos deberán presentar un plan estratégico de actividades de I+D+i que le sitúe en el periodo de cuatro-cinco años como referentes internacionales en su área de especialización.

«Estamos construyendo un ecosistema regional de investigación equilibrado, que combina el apoyo al talento emergente con el refuerzo de los equipos de excelencia ya consolidados. Esa combinación es clave para garantizar la continuidad generacional y el liderazgo de nuestra ciencia en los próximos años», añadió el consejero.