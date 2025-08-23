La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cantera de La Cueva, en la pedanía murciana de Monteagudo, en una foto de archivo. VICENTE VICÉNS / AGM

Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once

La actualización del inventario arroja la existencia de 59 explotaciones privadas de áridos y otros minerales que están «sin uso»

José Alberto González

José Alberto González

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:37

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha registrado la existencia de 97 canteras sin restaurar a nivel medioambiental en la Región de Murcia. ... Sin embargo, en no todas ellas el propietario tiene obligación de llevar a cabo la recuperación de los terrenos afectados por la extracción de áridos y distintos minerales. Ello deja la posible intervención en los montes afectados en manos de la administración pública.

