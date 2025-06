La Comunidad echa para atrás tres plantas solares en la cabecera del Mar Menor

Las poblaciones de aves protegidas que campean y construyen sus nidos en terrenos naturales y agrícolas al sur de la sierra de Carrascoy y El ... Valle y en la comarca del Campo de Cartagena han vuelto a protagonizar el 'no' ambiental a varios proyectos de energía solar que pretendían instalarse en la zona. La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto como «inviable» la construcción de tres plantas fotovoltaicas de la empresa Solar Energy Structure por la presencia de aves esteparias y rapaces en las ubicaciones previstas por la promotora en las pedanías de La Murta, Corvera y Baños y Mendigo, en el sur del municipio de Murcia.

El departamento que dirige el consejero Juan María Vázquez ya ha tenido que rechazar la instalación de varias plantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente al Mar Menor por los posibles efectos adversos en especies protegidas, pero las nuevas resoluciones de evaluaciones de impacto ambiental publicadas este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia van un poco más allá en los avisos por daños a la biodiversidad del territorio. En esta ocasión, la Consejería informa en dos de las resoluciones que «la suma de importantes superficies de plantas solares fotovoltaicas colindantes entre sí en detrimento de otros usos del territorio genera, en conjunto, efectos de tipo sinérgico y acumulativo que afecta a las especies que normalmente utilizan ese territorio».

Las dos plantas que reciben esta advertencia, denominadas 'La Tercia' y 'Venta de la Virgen', con una potencia prevista de 49,9 y 46 megavatios respectivamente y localizadas sobre terrenos denunciados por la Confederación Hidrográfica del Segura por regadíos ilegales, se plantearon en una zona con alta densidad de proyectos construidos o en tramitación que ha obligado a la Dirección General de Patrimonio Natural a lanzar una seria advertencia sobre la acumulación de fotovoltaicas en la cabecera de la cuenca del Mar Menor. En un radio de 13 kilómetros en torno a estos dos huertos existen «28 plantas colindantes (ocho instaladas, dos aceptadas y otras 18 en tramitación)».

«La pérdida progresiva de terreno disponible junto con otros usos del territorio contribuye a ocasionar efectos acumulativos sobre la fauna: efecto barrera, aumento del riesgo de colisión por la construcción de las líneas aéreas, pérdida de hábitat disponible de alimento y reproducción, incremento del esfuerzo para desarrollar su actividad diaria, descenso de la productividad y, en consecuencia, descenso del número de huevos viables en cada puesta. La intensificación de los efectos sinérgicos podría llevar a la mortandad de las colonias existentes en esa área o el abandono de nidos», concluye este departamento.

En concreto, ambos proyectos colindarían con otras tres plantas, que entre todas hubieran ocupado 400 hectáreas «prácticamente continuas, a las que habría que añadir las correspondientes líneas de evacuación». Esto supondría una importante pérdida de la superficie media de nidificación y campeo del búho real. También afectaría a un territorio donde los cernícalos primilla se alimentan. La otra planta solar denegada, de 25 MW y próxima a la autovía A-30, impactaría sobre las poblaciones de ganga ortega, carraca europea, mochuelo y alcaraván común.

Las medidas compensatorias no convencieron

Las medidas correctoras y compensatorias presentadas por la promotora de las plantas no logró salvar los importantes impactos ambientales que ocasionarían estos proyectos. «El hábitat de nidificación, reproducción y alimentación del búho real y del cernícalo podría deteriorarse y perderse. [...] Estas afecciones no se verán disminuida por las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias» planteadas durante la tramitación de los expedientes. «En consecuencia cabría esperar que la actuación pueda producir un impacto ambiental crítico. Dicho impacto crítico origina que el proyecto no sea viable con los valores de biodiversidad presentes en la zona», según las resoluciones.

Ecologistas en Acción pidió la paralización de las tres plantas planteadas al sur del municipio de Murcia «por los impactos ambientales sinérgicos y acumulativos». Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, consultadas por este periódico, señalaron que el resto de plantas solares previstas en la zona están en distintas fases de tramitación. «No se puede anticipar el resultado de una resolución hasta que no finalice todo el procedimiento», remarcaron.