Seis vecinos de Mazarrón, investigados por hacer obras en terreno protegido Las construcciones se encontraban en suelos cercanos a Bienes de Interés Cultural y con protecciones paisajísticas por las directrices del litoral

LA VERDAD Martes, 12 de agosto 2025, 15:07

Seis vecinos de Mazarrón han sido investigados por la Guardia Civil por construir en suelos catalogados de especial protección, en un presunto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.

A principios de año, especialistas del Seprona realizaron una serie de inspecciones con el objetivo de detectar posibles construcciones ilegales en terrenos protegidos. Los guardias civiles centraron en localizar parcelas de terreno de uso protegido en las que se estuvieran ejecutando las obras.

Hallaron seis construcciones cuya ejecución carecía de legalidad. En estas fincas los guardias civiles hallaron una vivienda unifamiliar en construcción, la reforma y ampliación de una vivienda, el acondicionamiento y vallado de terreno para la construcción de un camping, el acondicionamiento del terreno y desmonte con la finalidad de transformar el terreno para realizar la actividad agrícola.

En otra finca inspeccionada en Mazarrón se había realizado la extracción de áridos para la habilitación de un camino y la última actuación dentro de la operación se estaba realizando el proceso de remover la vegetación, capas superficiales del suelo entre las rocas para preparar el terreno para una construcción.

Los agentes comprobaron que estas actividades atentaban contra la naturaleza del suelo y vulneraban la normativa urbanística donde, según los informes técnicos, los terrenos afectados por las obras ejecutadas resultaban incompatibles con el planeamiento, conforme al vigente Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Mazarrón.

Todas estas obras se encontraban en suelos de especial protección, teniendo las protecciones entorno BIC (Bienes de Interés Cultural), protecciones paisajísticas por las directrices del litoral, protecciones arqueológicas y protección por riesgo a la minería, entre otras. Ninguna de estas obras podría ser objeto de legalización y, además, estos hechos están recogidos como infracciones muy graves a la ley 13/2015, de 30 marzo, de la Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

La operación concluyó con la investigación de los seis promotores encargados de la ejecución de las obras de construcción no autorizadas, a los que les han sido instruido diligencias como presuntos autores de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.