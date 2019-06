La Policía trata de evitar que cobren a los bañistas por aparcar en Percheles El coche de la Policía Local, el pasado sábado, en Percheles. / lv El dueño denuncia que la pedánea se personó con varios agentes el fin de semana para que estacionen gratis JUAN RUIZ PALACIOS Jueves, 6 junio 2019, 02:34

El aparcamiento de la playa de Percheles sigue dando que hablar. Agentes de la Policía Local se personaron el pasado fin de semana, junto a la pedánea de Cañada de Gallego, para evitar que los bañistas tuvieran que pagar por estacionar sus vehículos. El propietario de los terrenos, David López García, anunció ayer que va a denunciar a la alcaldesa, Alicia Jiménez, y a la pedánea Antonia Méndez por estos hechos.

«Me tuve que ir a Madrid el sábado, y se quedaron dos personas para pedir a los usuarios la voluntad por aparcar los coches», explicó el titular de las parcelas. «Llegó la pedánea con los agentes y amenazaron a estas dos personas. Les dijeron que o permitían que los coches aparcaran gratis o que acabarían detenidos».

Por su parte, la alcaldesa, Alicia Jiménez, sostiene que «el dueño miente. Primero, porque no tiene licencia de actividad para cobrar a la gente. Y segundo, porque lo que él hace es poner una furgoneta para taponar un camino y de esa forma impide que los bañistas puedan pasar con los coches. Hay gente que no va al aparcamiento, sino a otros lugares, y tienen que pasar por esa vía». La regidora hizo hincapié en que «aún no se ha aclarado si el camino que pasa por esos terrenos es público o no; no puede cobrar a la gente».