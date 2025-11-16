Paros laborales en el servicio de basuras de Mazarrón los domingos y festivos Los trabajadores rechazan la privatización del servicio y piden seguridad para sus puestos; el alcalde anuncia sanciones si no se cumple

Llegan las primeras movilizaciones y no se descartan más. Los empleados de la empresa municipal del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, Bahía de Mazarrón, aprobaron el pasado miércoles en asamblea realizar desde este fin de semana paros laborales los domingos y días festivos. Así lo confirmó a LA VERDAD Javier Pérez, delegado sindical de ATRM. El motivo es la inquietud y el rechazo que suscita en la plantilla la propuesta de privatización del servicio. Está previsto que el Pleno apruebe el próximo 21 de noviembre, a propuesta del equipo de gobierno de UIDM y PSOE, un acuerdo para disolver la sociedad actual, de capital 100% público, para crear otra nueva de titularidad mixta, con un 51% para el Consistorio y el 49% restante en manos de un socio privado.

No comparten los trabajadores esta decisión, de la que tuvieron noticias con el primer intento de aprobación del acuerdo en el Pleno de octubre. «No entendemos cómo la privatización va a abaratar la gestión sin recortes», defiende Pérez, asegurando que este proceso se está desarrollando «sin transparencia y sin certezas sobre el futuro de la plantilla». «Queremos que se ponga por escrito que se mantendrá a los 106 trabajadores, con todos sus derechos», proclamaba Pérez, tras la reunión mantenida el viernes, anunciando, además, un posible endurecimiento de las movilizaciones, si no se atienden sus demandas.

Sin servicio hasta el martes

«De momento, no volvemos a trabajar hasta el martes», apunta, señalando que se ha decidido comenzar por los domingos y festivos, ya que «estos no están incluidos en nuestra jornada y se nos pagan aparte». No obstante, Pérez, señala que ATRM –que comparte la representación sindical con UGT– ya ha propuesto iniciar una huelga indefinida desde el próximo domingo, la cual deberá ser aprobada, en su caso, por la asamblea de trabajadores.

«Hemos dado todas las explicaciones pertinentes en una reunión de tres horas», destaca por su parte el alcalde, Ginés Campillo. Subraya este que, por un lado, «se ha ofrecido a los trabajadores integrarse en la comisión liquidadora», y que, por otro, «se les ha explicado que se subrogarán en la nueva sociedad manteniendo todos sus derechos». Sin embargo, Campillo reconoce que ello no asegura que no se produzcan ajustes de plantilla a futuro. «Bahía de Mazarrón ha arrojado pérdidas desde su creación en 2008; es una oportunidad de modernizar y mejorar su gestión y medios», añade el regidor, que declaró ayer este servicio «esencial» por decreto. «Si no cumplen, habrá que sancionar», concluye. Mientras, los trabajadores dicen que mantendrán el paro.

