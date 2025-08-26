Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón La víctima se desmayó en una zona de calistenia del paseo marítimo

Un hombre de 71 años murió este martes por la tarde tras sufrir un desmayo en la playa del Rihuete, en el Puerto de Mazarrón. Según explicó un testigo, la víctima se desplomó en una zona de calistenia mientras realizaba actividad física. Otras añadieron que venía de la playa y sintió una indisposición tras salir del agua.

Miembros de Protección Civil acudieron inmediatamente al lugar, en el paseo frente a la playa del Rihuete, donde comprobaron que la persona se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP. A pesar de los múltiples esfuerzos, no se obtuvo resultado. Al lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local, que notificaron a la Guardia Civil el trágico desenlace.

