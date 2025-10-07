Herido grave al ser apuñalado con un arma blanca de gran tamaño en Mazarrón El presunto autor, que ya ha sido detenido, trató de ocultarse en una casa cercana

Algunas de las armas incautadas por la Policía Local de Mazarrón en este caso.

Martes, 7 de octubre 2025, 10:07

Un vecino de Mazarrón resultó herido de gravedad este domingo tras ser apuñalado con un arma blanca de grandes dimensiones. El presunto autor del ataque ya ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Mazarrón después de que supuestamente tratase de ocultarse en una vivienda cercana.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando, por motivos que se investigan, un hombre agredió a otro con un arma blanca de gran tamaño. La gravedad de las heridas supuso que la víctima tuviera que ser trasladada al hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia para recibir asistencia sanitaria.

La Policía Local se desplegó rápidamente en la zona, localizando al sospechoso en una vivienda cercana al lugar del ataque. El arrestado deberá comparecer ante un juzgado de instrucción.

