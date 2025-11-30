Diseñan en Mazarrón una web y una aplicación con inteligencia artificial para los turistas El sistema, que empleará un asistente de texto y voz con motor ChatGPT, guiará al usuario en tiempo real y permitirá reservar en restaurantes

Mazarrón «ha dado un paso trascendental en su estrategia de digitalización turística con el lanzamiento de su nueva web turística y de una aplicación móvil, que incorporan un potente chatbot basado en inteligencia artificial con motor ChatGPT». Así lo destacó este sábado el alcalde, Ginés Campillo, acerca del uso de un programa informático que simula una conversación humana para interactuar con los usuarios a través de texto y voz. El nuevo servicio estará disponible a partir del primer trimestre de 2026.

El sistema ofrecerá una experiencia personalizada. A través de la web y de la aplicación móvil, los turistas podrán acceder a recomendaciones de actividades e itinerarios adaptados a sus intereses y necesidades, y realizar reservas en restaurantes. Todo en un un único canal. Además, el chatbot actuará como en asistente virtual disponible, para guiar al usuario en tiempo real.

El primer edil señaló que «este sistema permitirá ofrecer planes turísticos personalizados, hacer reservas en restaurantes y funcionar como un guía turístico personalizado, transformando la experiencia del visitante».

La presentación tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde el primer edil habló de una «iniciativa pionera» junto al concejal de Turismo, Andrés Aznar. «Mazarrón tendrá, a partir del próximo año, el mejor sistema de información al turista de la Región de Murcia, y uno de los mejores a nivel nacional. Muy pocos focos turísticos cuentan con la implementación de un chatbot basado en ChatGPT como el que tendremos aquí», añadió. Campillo hizo hincapié en que «es todo un avance en aplicación de la última tecnología en entornos turísticos, que nos sitúa a la vanguardia nacional de digitalización turística, añadió Campillo.