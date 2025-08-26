Detenido un experimentado delincuente que robó de un tirón una cadena de plata La víctima se encontraba sentada con su pareja en la puerta de su domicilio y el agresor entabló una conversación para distraerla

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una investigación en la localidad de Puerto de Mazarrón para identificar al autor de un robo mediante 'tirón' que culminó con la detención de un joven, de 20 años y con un abultado historial delictivo, como presunto autor de delito de robo con violencia.

La investigación se inició el pasado mes, cuando una mujer denunció ante la Guardia Civil haber sido asaltada violentamente por un individuo cuando se encontraba sentada en la puerta de su domicilio junto a su pareja. El delincuente entabló una conversación con ellos que finalizó cuando, de forma sorpresiva, dio un fuerte tirón a la cadena de plata que llevaba al cuello mientras salía a la carrera.

La Guardia Civil recabó indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron centrar la investigación en un conocido delincuente, con antecedentes por delitos similares, con domicilio en el municipio costero.

La investigación finalizó con la localización y detención de un joven, de 20 años y con antecedentes policiales por delitos similares, al que se atribuye la presunta autoría de delito de robo con violencia.