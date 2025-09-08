La desalación del barco fenicio de Mazarrón se alargará hasta el próximo año

Un año después de extraerse del mar el barco fenicio de la playa de La Isla (Puerto de Mazarrón), los trabajos en el laboratorio para ... asegurar la conservación del pecio transcurren según el calendario previsto por el Ministerio de Cultura. A lo largo de 2026 se espera completar la primera parte de las tareas: la desalación en agua dulce de la madera (con más de 2.500 años de antigüedad) en las instalaciones de ArquaTec, en Cartagena, pertenecientes al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua).

A preguntas de este diario, desde el departamento que dirige el ministro Ernest Urtasun recuerdan que, cuando se concluya este proceso, que va «bastante avanzado», aún quedarán dos fases más. La siguiente consistirá en aportar resistencia al casco de la embarcación mediante su impregnación con una resina especial, para lo que «el pecio pasará a un tanque de altas capacidades». El último paso será la liofilización, esto es, la desecación de las piezas previamente congeladas mediante sublimación.

Para dicho tratamiento, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura ha tenido que encargar un liofilizador más grande, debido a las dimensiones del barco, denominado 'Mazarrón II'. La fabricación de este aparato ha recaído en una empresa de Terrassa (Barcelona). Syntegon Telstar se hizo con la adjudicación por un importe de casi 1,3 millones de euros. El contrato se formalizó en marzo pasado y la compañía ya ha hecho entrega del proyecto de ingeniería, «dándose así inicio a su construcción», explican en el Ministerio.

Las previsiones que barajan los expertos consultados apuntan a que el pecio estará completamente estabilizado para su conservación futura en el plazo de cinco años. La duda que todavía planea es dónde se mostrará al público la histórica embarcación. Mazarrón la reivindica, si bien el museo Arqua de Cartagena se perfila como destino definitivo.

El rescate del barco fenicio hundido en La Isla se inició en septiembre del año pasado a cargo de un equipo de especialistas comandados por el arqueólogo Carlos de Juan, de la Universidad de Valencia. La misión científica se ejecutó en apenas dos meses dividiendo la nave en secciones. Para ello se aprovecharon las fisuras y grietas que presentaba la madera.

A tener en cuenta Tres fases La conservación de la madera requiere un triple tratamiento: desalación, impregnación en polietilenglicol y liofilización.

Año 2030. Las previsiones apuntan a que el pecio estaría listo para su exposición pública en el plazo de cinco años.

Una incógnita. Queda por resolver dónde se mostrará la embarcación. Mazarrón la reivindica, si bien su destino podría ser el Arqua de Cartagena.

Cada una de las piezas se marcó con un número. «El mismo proceso que se realizó con el desmontaje y traslado, toda esa nomenclatura se ha ido utilizado durante las labores de conservación que se están realizando y que serán la guía para el remontaje final», indica De Juan.

Destaca que «está yendo todo fenomenal; el Ministerio lo está haciendo muy bien». «El proceso de restauración no tiene ningún misterio. Es conocido por la ciencia de la conservación desde hace décadas, lo único que es muy lento, porque cada paso requiere un tiempo para estar seguros de que no va a haber posteriores problemas», afirma el investigador.

Ampliar Un arqueólogo extrae del mar una de las cuadernas del pecio. J. A. Moya

El 'Mazarrón II' es uno de los barcos completos más antiguos descubiertos hasta ahora en el mundo. Permaneció tapado por la arena del fondo marino durante 2.600 años. Su descubrimiento fortuito se produjo en 1994 debido a un cambio en las corrientes en esta zona del litoral a raíz de unos vertidos mineros. Antes, los arqueólogos ya habían hallado restos de otro pecio de la misma época, que se muestran en el Arqua, el 'Mazarrón I'. La información que aportan ambas naves resulta clave para conocer la presencia de esta civilización en el sureste y su impacto en las comunidades locales.